Durvul az űrverseny: a NASA kizárja programjaiból a kínai állampolgárokat

Egyre inkább kiéleződik az űrverseny az Egyesült Államok és Kína között, amire a legújabb bizonyíték, hogy a NASA kizárja programjaiból az érvényes vízummal rendelkező kínai állampolgárokat – írja a 444.hu a The Guardian beszámolója alapján.

Az amerikai kormányzat űrügynökségének szóvivője közölte: a bevezetett intézkedések kiterjednek egyebek mellett a létesítményekhez és hálózatokhoz való fizikai és internetes hozzáférés korlátozására, hogy ez által megóvhassák munkájuk biztonságát.

A NASA eddigi projektjeiben részt vehettek kínai állampolgárok külsős vállalkozóként vagy kutatásokban közreműködő hallgatóként, de alkalmazottak eddig sem lehettek. Az érintettek közül többen is a múlt héten arról számoltak be, hogy

kizárták őket az informatikai rendszerekből, és a személyes megbeszélésekre sem mehettek már be.

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy az amerikai űrügynökség korábbi vezetője, Jim Bridenstine egy múlt heti, amerikai kongresszusi meghallgatáson azt mondta, ha nem lesznek gyökeres változások, kevés az esély rá, hogy az Egyesült Államok beelőzze a kínai holdra szállás tervezett menetrendjét. Az USA és Kína közötti űrverseny tovább fokozódik. Az amerikai Artemis-program – ami az 1969 és 1972 közötti Apollo-küldetések folytatásának tekinthető – 2027-re számol holdra szállással, de a költségek és késések hátráltatják a projektet. Kína ezzel szemben 2030-ig küldene űrhajósokat a Holdra, és az utóbbi időben sikeresen tartotta a kiszabott határidőket.