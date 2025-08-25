ARÉNA
J. D. Vance amerikai alelnök beszél a dzsaipuri Rajasthan Konferenciaközpontban 2025. április 22-én. Vance négynapos hivatalos látogatáson tartózkodik Indiában.
Nyitókép: MTI/AP/Manis Szvarup

Washingtoni borúlátás: kiderült, mikorra várják most az ukrajnai háború végét

Infostart

J.D. Vance amerikai alelnök számolt be a határidőről.

„Olyan elnökünk van, aki energetikus diplomáciát folytat a gyilkolás leállítása érdekében. Ez helyénvaló, szerintem az amerikai embereknek erre büszkének kell lenniük és bármi is legyen ennek az eredménye," ha három, ha hat hónap múlva lesz vége a háborúnak – remélhetően nem ennél később – lehet, hogy büszkének kellene lennünk egy olyan elnökre, aki azon dolgozik, hogy leállítsa a gyilkolást” – mondta J.D. Vance amerikai alelnök egy interjúban, amit az NBC-nek adott.

Hozzátette: néha azt érzik, hogy „fantasztikus előrelépést tettek az oroszokkal,” máskor pedig „az elnököt nagyon frusztrálja az oroszok viselkedése.” Továbbra is megtesszük, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy ezt az egészet lezárjuk: szerint előbb-utóbb ez meg fog valósulni” – mondta az amerikai politikus a Portfolio szemléje szerint.

