2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
ALASKA, UNITED STATES - AUGUST 15 : (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) US President Donald Trump and his Russian counterpart, Vladimir Putin, hold a joint press conference after their critical talks in Alaska Friday, aimed at bringing an end to the Kremlins over-three-year war on Ukraine in Anchorage, Alaska, United States on August 15, 2025. (Photo by Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Elemzők az alaszkai csúcsról: lehet még egy ígéretes folytatás

Infostart

Úgy értékelték, hogy a találkozó önmagában is erőlelépés.

Optimizmusra ad okot, hogy hat év után találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin, és hogy a két elnök barátságos hangvételű tárgyalást folytatott. Az, hogy keresztnéven szólítják egymást nem show vagy politikai marketing, hanem bizalom, ami nélkül nincs megállapodás - mondta a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyvezetője szombaton az M1 aktuális csatornán.

Kiss Rajmund megjegyezte, hogy a több mint három éve zajló orosz-ukrán háborút ugyanakkor nem lehet lezárni egy tárgyalással.

A háborúval párhuzamosan kialakult egy megváltozott világrend, amelyben sokan háborúpártiak. Zelenszkij ukrán elnök támogatói számára a béke "boltbezárást" jelentene, ami után már nem lehet olyan könnyen kivinni az árut, "nem lehet lopni".

Trump kijelentésével kapcsolatban, miszerint Zelenszkij kössön megállapodást a háború lezárása érdekében, azt mondta, ha az ukrán elnök nem köt megállapodást, nem az Európai Unió, hanem a saját nemzete fogja elmozdítani. Ez már nem az az Ukrajna, amelynek 90 százaléka támogatta őt és a honvédő háborút. A családok a szeretteiket temetik el, eközben óriási a korrupció, és komoly politikai káosz van az elnök körül. Tüntetések lehetnek Ukrajnában, ami korábban elképzelhetetlen volt.

Azt mondta, az alaszkai találkozóról sokan gondolhatják, hogy itt az amerikai showbiznisz és Vlagyimir Putyin jelent meg, de ez nem így van. Putyin nem szokott ilyen hangulatú sajtótájékoztatót tartani, és 2025 februárjában, amikor Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban találkozott, még sajtótájékoztató sem volt.

Kiss Rajmund utalt Donald Trump nyilatkozatára, miszerint az igazi siker az lesz, hogy ha az orosz és az ukrán elnökkel hármasban találkoznak, és ő csak közvetít úgy vélte, nem lenne diplomatikus, ha erre a hármas találkozóra Zelenszkijt Moszkvába hívnák. A lehetséges, semleges helyszínek között megemlítette Budapestet.

Bendarzsevszkij Anton: nincs áttörés, de lehet még egy ígéretes folytatás

Ahogy ez várható volt, a találkozón nem született áttörés, konkrét eredmény nincs - írta Facebook-posztjában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője.Úgy vélte:Putyin beszéde elején már tudható volt, hogy nincs konkrét eredmény, amikor arról kezdett beszélni (sokadszorra), hogy "meg kell oldani a krízis elsődleges okait".

Az elemző ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: érdemes azért a sorok között is olvasni. Mint írta: Putyin mégis csak elment USA-ba, amerikai területre, hogy Trumppal találkozzon, majd beszéde kb 2/3-ában Trumpnak hízelgett.Felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz elnök papírról olvasta a beszédét.

Végül Trump volt az, aki bár pozitív hangnemben beszélt (és "produktívnak" nevezte a találkozót), de kimondta, hogy "nem tudtak teljes egyetértésre jutni", és "alku egyelőre nincs".

Bendarzsevszkij Anton kiemelte: a zárt találkozó végül közel három órán át tartott, pedig Putyin szóvivője, Dmitrij Peszkov beharangozta, hogy ez 6-7 óra is lehet, mert az elnöki egyeztetés után alacsonyabb szinten a delegációk is külön tárgyalnak. Végül ez elmaradt. A korábban beharangozott, delegációk részvételével tartandó közös ebédet lemondták, Trump hazament Washingtonba. A sajtótájékoztató néhány perc alatt lement (Putyin 7 percet beszélt, Trump csak 3 percet), újságírói kérdésekre nem került sor.

Ebből azért lehet még egy ígéretes folytatás, vagy Kreml húzza tovább az időt, és újabb (eredménytelen) találkozókra hívja majd az amerikaiakat - írta az elemző.

Hozzátette: Putyin egy mondat erejéig említett valamiféle "megegyezéseket", ami azt sejteti, hogy a háttérben még lehet valami terítéken, de ezt nem tudhatjuk biztosan.

