Súlyos repülőszerebncsételnség történt az Egyesült Államokban

A Cessna 441 típusú kisrepülőgép röviddel az ohiói Youngstown-Warren regionális repülőtérről történt felszállást követően zuhant le a pilótával, segédpilótával és négy utassal a fedélzetén a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint. A balesetnek nem voltak túlélői.

A helyi tűzoltóság szerint az erdős területen nehéz volt megközelíteni a baleset helyszínét.

N441LS, Cessna 441 Conquest. A Cessna Conquest crashed shortly after takeoff from Youngstown-Warren Regional Airport, killing all six occupants. The aircraft lost altitude and impacted a wooded area during an apparent power or control issue while initiating a departing left turn.… pic.twitter.com/iS23DGwMdf