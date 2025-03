A helyzet mostanra annyira tarthatatlan lett, hogy a moszkvai hadvezetés egy új eszközzel próbálja védeni az embereit. A drónelhárítás egyelőre mindig legalább egy lépéssel a fejlesztés mögött halad. Bár már az oroszoknak is vannak olyan rádióelektronikai eszközeik, amelyekkel több kilométernyi frontszakaszon képesek elnyomni az ellenséges rádióadásokat, ám az ukránok mindig kitalálnak valami újabb megoldást, amivel kicselezhetik az elhárítást.

Az egyik ilyen módszer a vezetékes drón irányítás, amelyről már korábban az Infostarton is beszámoltunk. Ezt az oroszok is használják, noha sok hátulütője van. Talán a legsúlyosabb az, hogy a huzalvezérlés miatt erősen korlátozott a drón hatótávolsága, a kábel súlya pedig drámaian csökkenti hordozható robbanóanyag mennyiségét.

Marad tehát a már megszokott rádióirányítás, amelynek zavarása mindkét oldalon elsőrendű feladat a drónelhárítók számára. Az oroszok most egy olyan berendezést fejlesztettek ki, ami viszonylag kis méretű. Akkora, hogy egy katona is képes a hátán cipelni. Az erről szóló videóból kiderül, hogy az eszköz "mindössze" 27 kilogramm súlyú, így egy jó erőben lévő harcos még akár futni is tud vele, igaz nem sokáig.

Meanwhile, in the Russian army, attempting to protect infantry from Ukrainian FPV drones, the Russians decided to develop a homemade portable EW system. It seems, according to their expectations, that it is supposed to protect them from Ukrainian drone attacks. pic.twitter.com/7BkYTOj5uJ