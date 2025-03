Orbán Viktor: bomlik a Nyugat egysége

Orbán Viktor hétfő eset jelezte a macedón kormányfő érkezésért, akit egy étterembe is elvitt. A két vezető kedd kora délután tartott közös sajtótájékoztatót.

Orbán Viktor azzal kezdte mondandóját, hogy „ez a látogatás egy fontos időpontban történik”, nem sokkal az ukrajnai háború harmadik évfordulója után. Mint mondta, üdvözlik a nemrég megkezdett orosz–amerikai tárgyalásokat, hiszen Magyarország érdekelt ennek sikerében, és „vitatkozik” is azokkal az európai uniós, szövetséges államokkal, amelyek úgy döntöttek, hogy „a háborút Ukrajnának folytatnia kell”.

„A háború folytatása szerintünk rossz, veszélyes, és hiba”

– szögezte le a magyar miniszterelnök, aki kitért arra is, hogy az ENSZ-ben tárgyalt békehatározatban Észak-Macedónia és Magyarország azonos álláspontot foglalt el.

Orbán Viktor a migrációról is tárgyalt macedón kollégájával. E téren háláját fejezte ki, mivel, mint mondta, „minél jobban védik a saját határaikat, annál kevesebb migráns támadja meg Magyarország határait”.

Hozzátette, hogy Magyarország támogatja Észak-Macedónia európai uniós csatlakozási folyamatát is. „Szégyen, hogy milyen lassan halad ez a folyamat” – jegyezte meg, hozzátéve: ezért nem a macedónokat, hanem az EU-t terheli a felelősség, írja a hirado.hu.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország és Észak-Macedónia gazdasági kapcsolata jó, és megjegyezte, hogy Szerbiával együtt egy egységes gazdasági erővé kellene összeszervezni ezt a térséget.

„Ez a kérdés indokolja, hogy nem egyszerűen miniszterelnöki látogatás történt most, hanem a két kormány együttes ülést tartott” – mondta Orbán Viktor, majd bejelentette: a jövőben a lehető legintenzívebb módon fogják tartani a kapcsolatot macedón partnereikkel, és azon lesznek, hogy összekapcsolják a két ország gazdaságát.

„Tervezünk kormányközi gazdasági megállapodást is a jövőben”, de az állam mellett a magántőkét, magángazdaságot is be akarják vonni – fejtette ki.

A magyar kormányfő beszélt arról is, hogy egy „transzatlanti hasadás” látható a nemzetközi politikában, bomlik a Nyugat egysége, és erről is tárgyaltak ma Hrisztijan Mickoszki miniszterelnökkel, mivel ezzel kapcsolatban is tehet közös lépéseket. Orbán Viktor hangsúlyozta: mindkét ország a nyugati közösséghez tartozik.

„Egy hegy súlyával bírnak” Orbán Viktor szavai

Hrisztijan Mickoszki arról beszélt: reménykedik abban, hogy hamarosan megnyílik az európai uniós csatlakozás folyamat, és hogy Magyarország támogatásával előrelépést tudnak elérni ezen a téren.

„Nagyon komoly anyagi támogatást kaptunk Magyarországról” – mondta, kifejtve: óvodákat, iskolákat építenek ebből, és a források segíti modernizálni Észak-Macedóniát. A kormányfő ide kapcsolódóan hadiipari fejlesztésekről is szót ejtett.

A magyar kormányfőről azt mondta: szerinte róla mindenki tudja hogy megvan a saját, szuverén álláspontja, és Orbán Viktor szavai: „egy hegy súlyával bírnak.”

A maguk részéről azon fognak dolgozni, hogy a saját polgáraik életfeltételeit javítsák, ebben el is értek bizonyos eredményeket – tette hozzá, majd leszögezte: a céljuk az, hogy egy „erős, fejlődő és stabil” Észak-Macedóniát építsenek ki, és ebben számítanak Magyarország támogatására is.

Orbán Viktor bejelentette: hamarosan tárgyal Franciaország elnökével

Az újságírói kérdések közt a kormányfő arról is kérdezte az M1 riportere: mit gondol arról, hogy Donald Trump felfüggesztette Ukrajna támogatását, és arról, hogy vasárnap az Ukrajnát támogató európai országok is tárgyaltak, és megfogalmaztak egy békejavaslatot is.

„Én holnap Párizsban tárgyalok az elnökkel, mármint a francia elnökkel”

– jelentette be a válaszban a kormányfő, hozzátéve: ezt követően csütörtökön lesz az európai állam- és kormányfők találkozója. (Orbán Viktor tavaly ősszel találkozott legutóbb Emmanuel Macronnal.)

A kormányfő később, Észak-Macedónia uniós csatlakozásával kapcsolatban elmondta: a többi ország uniós „magatartását” nem tudja Magyarország megváltoztatni, de azon dolgozhat, hogy pénzügyi-gazdasági együttműködéssel segítse az országot a csatlakozási folyamatban.

Ezután arról is beszélt Orbán Viktor: nincs „különösebb hírértéke” annak, hogy nemrég egyeztetett az Egyesült Államok elnökével. „Ezt mostantól tekintsék a normális élet részének” – mondta, hozzátéve, hogy az új amerikai kormányzattal szoros az együttműködés, ezért folyamatosak az egyeztetések, állandóan tartják a kapcsolatot. Kitért arra is, hogy szerinte Szlovákiában és Szerbiában egyaránt egyfajta „destabilizációs kísérlet” zajlik, meg akarják dönteni a kormányokat.