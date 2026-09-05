Újabb pofont kaphatnak az autósok, de még nem késő lépni

A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon – írja a holtankoljak.hu.

A portál szerint a várható változás mértéke:

95-ös benzin: +2–5 forint/liter körüli drágulás;

gázolaj: +3–6 forint/liter körüli drágulás.

A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hét végére a 91–96 dolláros sáv felé vette az irányt.

A kínálati szűkülések és az észak-amerikai/közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát – teszik hozzá.

Emellett az utóbbi napokban a dollár/forint árfolyam nem tudott tartósan erősödni a magyar fizetőeszköz javára, így a dollárban mért olajdrágulás teljes egészében begyűrűzik a hazai nagykereskedelmi árakba – olvasható.