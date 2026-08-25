ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.95
usd:
309.29
bux:
151539.19
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Görög Márta igazságügyi miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Vége lehet a rejtőzködésnek, szigorítást jelentett be az igazságügyi miniszter

Infostart

A kormány szigorítja és pontosítja a zártkörű befektetési alapok – a magántőke- és kockázatitőke-alapok - tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat – közölte az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán kedden.

Görög Márta azt írta: az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőkealapokat és a kockázatitőke-alapokat a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosainak nyilvánosság előli elrejtésére használták. Közérdek azonban, hogy megismerhető legyen, kik állnak az alapok mögött – emelte ki.

A bejegyzésben megosztott videóban az igazságügyi miniszter hangsúlyozta: a cél a tulajdonosi láncok átláthatóbbé tétele, különös tekintettel azokra a konstrukciókra, amelyek alkalmasak lehetnek a végső tulajdonos kilétének vagy a tulajdonosi láncolat természetének elfedésére.

A javaslat emellett átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, erősítené az ajánlattevők tulajdonosi hátterének megismerhetőségét, és bővítené a közzétételi kötelezettségeket – tette hozzá.

Görög Márta arról is beszélt, hogy az Integritás Hatóság eljárást kezdeményezhet a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, ami akár a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséhez is vezethet.

A javaslat bővítené a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban közzétételre kötelezett szervezetek és adatok körét is. Ennek a nyilvántartásnak biztosítania kell a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok megismerhetőségét, mégpedig gépi, olvasható, kereshető, letölthető és összehasonlítható formában – jelezte.

A törvényjavaslat pontosítja azt is, hogy kik minősülnek kizárt vagy nem kizárt közjogi képviselőnek közpénzből finanszírozott támogatásoknál, és bővíti azoknak a szervezeteknek a körét, amelyek bizonyos politikai vagy közjogi érintettség esetén nem pályázhatnak, és nem részesülhetnek támogatásban - mondta a tárcavezető a videóban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Vége lehet a rejtőzködésnek, szigorítást jelentett be az igazságügyi miniszter

szigorítás

igazságügyi miniszter

magántőkealap

kockázati tőke

görög márta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyilvánosságra hozhatja eddig titkolt szerződéseit az MNB

Nyilvánosságra hozhatja eddig titkolt szerződéseit az MNB

Jogellenesen titkolja gazdálkodási adatait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, miután a jegybank megtagadta az információk kiadását a Transparency Internationalnek. Az ügyben azonban Varga Mihály is megszólalt: mint kedden kiderült, ő szintén támogatja az érintett szerződések nyilvánosságra hozatalát - számolt be a RTL.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus döntést hozott Németország: engedélyt kapnak a szabotázsakciókra a titkosszolgálatok

Drasztikus döntést hozott Németország: engedélyt kapnak a szabotázsakciókra a titkosszolgálatok

Németországnak egyre növekvő hibrid fenyegetésekkel kell szembenéznie Friedrich Merz kancellár szerint.

BBC
Business Sport Travel Science
Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

Dolly Parton, legendary US country singer, dies aged 80

In a statement confirming her death, the singer's team says she will be remembered as an "inspiration" and for her "wit, warmth, and kindness".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 20:41
Csiki Gergely: a fő kérdés, hogy lehet egyensúlyt teremeteni a kiadási vágyak mellett
2026. augusztus 25. 16:57
A kamatdöntés folytatásáról eltérőek az elemzői vélemények
×
×