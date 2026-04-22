ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.32
usd:
310.15
bux:
136235.58
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Nyitókép: HTE

Jön az AI Hungary, a hazai mesterséges intelligencia iparág csúcstalálkozója

Április 28-29-én megrendezésre kerül az AI Hungary HTE Mesterséges Intelligencia Szimpózium 2026 az inárcsi Flow Hotel & Conference központban. A kétnapos konferencia a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma egyik meghatározó szakmai eseménye, amely technológiai vezetőket, innovátorokat és döntéshozókat hoz össze.

Az AI Hungary célja, hogy átfogó képet adjon a mesterséges intelligenciáról mint új iparágról. Itt nemcsak technológiai, hanem üzleti és szabályozási kérdésekről is szó lesz: az AI Hungary célja, hogy fórumot teremtsen a vállalati AI-transzformációval kapcsolatos konkrét tapasztalatok megosztására. A programban C-szintű előadók – azaz CEO, CTO, CAIO –, vezetői kerekasztal-beszélgetések és interaktív szakmai blokkok egyaránt szerepelnek.

A szimpóziumon egy helyen jelennek meg az AI különböző területei: IT és távközlés, ipar és energetika, infrastruktúra, valamint a jogi és üzleti környezet aktuális kérdései. A résztvevők első kézből ismerhetik meg a legfrissebb trendeket – és nemcsak szakmai, hanem üzleti kapcsolatépítésre is kiváló alkalom az AI Hungary.

A résztvevőket 14 kiállító várja, ahol a legújabb AI-megoldásokkal, technológiákkal és innovációkkal ismerkedhetnek meg, valamint közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a szektor meghatározó szereplőivel.

Az előadások mellett a konferencia második napján gyakorlati workshopok is helyet kapnak, amelyek során a résztvevők mélyebb betekintést nyerhetnek a mesterséges intelligencia konkrét alkalmazási területeibe. A programban többek között az AI-transzformáció, a projektek üzleti megtérülése, az AI governance kérdései, valamint az ipari és kiberbiztonsági alkalmazások is fókuszba kerülnek.

Kezdőlap    Gazdaság    Jön az AI Hungary, a hazai mesterséges intelligencia iparág csúcstalálkozója

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon

Az Otthon Start lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj, és ha emellett a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanannyi pénzért béreljen egy ingatlant – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője hozzátette: minél magasabb a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.
Megvan a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere

Magyar Péter Tisza-elnök a területfejlesztési tárca női vezetőjét is megnevezte.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A világ másik végén buktatták le a magyar drogbárót - taxisnak adta ki magát

Évekig hamis néven élt Mexikóban taxisofőrként, miközben Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként körözték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Third ship attacked in Strait of Hormuz after Trump extends Iran ceasefire

The first vessel was fired at by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), the UKMTO says. A report in Iran says the IRGC also hit the other two ships.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×