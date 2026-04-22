Jön az AI Hungary, a hazai mesterséges intelligencia iparág csúcstalálkozója

Az AI Hungary célja, hogy átfogó képet adjon a mesterséges intelligenciáról mint új iparágról. Itt nemcsak technológiai, hanem üzleti és szabályozási kérdésekről is szó lesz: az AI Hungary célja, hogy fórumot teremtsen a vállalati AI-transzformációval kapcsolatos konkrét tapasztalatok megosztására. A programban C-szintű előadók – azaz CEO, CTO, CAIO –, vezetői kerekasztal-beszélgetések és interaktív szakmai blokkok egyaránt szerepelnek.

A szimpóziumon egy helyen jelennek meg az AI különböző területei: IT és távközlés, ipar és energetika, infrastruktúra, valamint a jogi és üzleti környezet aktuális kérdései. A résztvevők első kézből ismerhetik meg a legfrissebb trendeket – és nemcsak szakmai, hanem üzleti kapcsolatépítésre is kiváló alkalom az AI Hungary.

A résztvevőket 14 kiállító várja, ahol a legújabb AI-megoldásokkal, technológiákkal és innovációkkal ismerkedhetnek meg, valamint közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a szektor meghatározó szereplőivel.

Az előadások mellett a konferencia második napján gyakorlati workshopok is helyet kapnak, amelyek során a résztvevők mélyebb betekintést nyerhetnek a mesterséges intelligencia konkrét alkalmazási területeibe. A programban többek között az AI-transzformáció, a projektek üzleti megtérülése, az AI governance kérdései, valamint az ipari és kiberbiztonsági alkalmazások is fókuszba kerülnek.