Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Vízum nélkül utazhatnak be a kínai állampolgárok Oroszországba turisztikai vagy üzleti célból 30 napra, az erről szóló elnöki rendelet hétfőn lépett hatályba.

A rendeletet, amely 2026. szeptember 14-ig hatályos, a kölcsönösség alapján hozta meg Vlagyimir Putyin. Korábban a kínai fél hasonló intézkedést vezetett be, azonos hatályú próbaidőre.

A vízummentesség kiterjed az üzleti célú és turisztikai utazásokra, a tudományos, kulturális, társadalmi, politikai, gazdasági és sporteseményeken való részvételre, valamint az országon keresztüli tranzitutazásra. Az intézkedés nem vonatkozik azokra a kínai állampolgárokra, akik munkavállalás, tanulás vagy lakhatás céljából utaznak be Oroszországba, vagy akik nemzetközi közúti fuvarozásban járművezetőként, a kísérő személyzet tagjaként, szállítmányozóként, vagy tolmácsként vesznek részt.