A 4iG lett a magyar kézifegyverfejlesztés központja

A Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. csongrádi központú védelmi ipari vállalat, amely Gestamen Arms márkanév alatt kizárólag magyar tervezésű, NATO-kompatibilis kézifegyvereket fejleszt

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) 90 százalékos, többségi tulajdonrészt szerzett a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt.-ben (Gestamen), ezzel a gyártói tevékenység mellett belépett a kézifegyver-fejlesztési piacra és tovább bővítette weapons & ammunition üzletágát.

A Gestamen tevékenysége a tervezéstől az alkatrész-, és késztermékgyártáson át a prototípusfejlesztésig és a terepi tesztelésig lefedi a teljes kézifegyver-fejlesztési és gyártási folyamatot.

A vállalat Gestamen Arms márkanév alatt 2017 óta fejleszti saját tervezésű, komplett kézifegyver-családját.

Az akvizíció tovább erősíti a 4iG SDT hazai védelmi ipari szerepét, új lehetőségeket teremt a csoporton belüli védelmi rendszerek összehangolására és együttműködésére; többek között olyan új fejlesztések elindítására, amelyek tovább bővíthetik a vállalat védelmi portfólióját.

A 4iG SDT adásvételi szerződést írt alá és lezárta a tranzakciót, amellyel megszerezte a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. alaptőkéjének 90 százalékos tulajdonrészét megtestesítő részvénycsomagot. A felvásárlással a vállalat tovább bővítette Weapons & Ammunition üzletágát, és belépett a hazai kézifegyver-fejlesztési piacra.

A Gestamen termékpalettája hét, teljes egészében magyar fejlesztésű, NATO felhasználási igényeket is támogató fegyverkategóriát ölel fel: a maroklőfegyverektől és géppisztolyoktól a gépkarabélyokon, támogatópuskákon és nagy tűzerejű golyószórokon és csapattámogató géppuskákon át egészen a gránátvető kézifegyverekig. A vállalat tevékenysége a tervezéstől az alkatrészgyártáson és prototípusgyártáson át a terepi tesztelésig a teljes kézifegyver-fejlesztési folyamatot lefedi.

A házon belüli mérnöki, fejlesztési és gyártási kapacitás lehetővé teszi, hogy a vállalat gyorsan és hatékonyan reagáljon az új katonai és piaci igényekre. A szakmai kompetenciák fejlesztésében, valamint a fejlesztő-, és gyártócsapat személyi utánpótlásában együttműködő partnerként vesz részt a szintén csongrádi székhellyel rendelkező Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium, azaz a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ, ahol közel 40 éves múltra visszatekintve képzik a Fegyverműszerész technikusokat és Fegyvergyártó szaktechnikusokat.

G9SMG a Gestamen Arms legújabb géppisztolya.

A Gestamen olyan fegyvercsaládot hozott létre – a G9HSP pisztolyt, a G224LMG és a G762MG géppuskát, valamint egyéb alegységtámogató rendszereket –, amely világviszonylatban egyedülállónak számít, köszönhetően például olyan világszabadalmi védettséggel rendelkező találmánynak, mint a kettős elsütési rendszerű G9HSP pisztoly. A fejlesztéseket a Magyar Honvédség több alakulatánál, valós katonai környezetben tesztelik, és a vállalat a világ meghatározó fegyverzeti kiállításokon (MILIPOL Paris, EUROSATORY Paris, ENFORCE TAC Nürnberg, SHOT SHOW Las Vegas, MILIPOL Asia-Pacific Singapore) bemutatott termékei iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés.

„A Gestamen többségi tulajdonának megszerzésével egy olyan, nemzetközi összevetésben is kivételes magyar fejlesztői és gyártói kompetenciát vonunk a 4iG Csoport ernyője alá, amely saját szellemi tulajdonon alapuló, valós katonai környezetben tesztelt moduláris kézifegyver-rendszereket hozott létre eddig hét külön fegyverkategóriában. A Gestamen szakmai képességei és portfóliója a későbbiek során akár az Arzenál Fegyvergyárral vagy más hazai és nemzetközi partnerrel együttműködésben is olyan technológiai és gyártási lehetőségeket nyithatnak meg, amelyek tovább erősítik a hazai védelmi ipar önállóságát és új távlatokat teremtenek a magyar kézifegyver-technológiák nemzetközi jelenlétéhez a NATO égisze alatt” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT Zrt. vezérigazgatója.

Az akvizíció jelentős mértékben erősíti a 4iG SDT Weapons & Ammunition üzletágát, ezáltal erősítve a 4iG SDT védelmi technológiai kompetenciáit. A Gestamen Arms portfóliója olyan fejlesztői és mérnöki tudást biztosít a cégcsoportnak, amely technológiai, iparági és geopolitikai szempontból is jelentős értéket képvisel. A felvásárlás hozzájárul a magyar szellemi tulajdonon alapuló kézi- és könnyűlőfegyver-fejlesztési, illetve gyártási kapacitások bővítéséhez, és erősíti a hazai védelmi ipar önállóságát. A Gestamen moduláris fegyverrendszerei lehetővé teszik, hogy a jövőben az új generációs kézifegyverek fejlesztése a csoporton belüli együttműködések révén gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon, miközben a NATO-kompatibilis műszaki alapelvek biztosítják a technológiák szélesebb körű alkalmazhatóságát mind a hazai, mind a szövetségi környezetben.