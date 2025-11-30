ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay.com

Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop

Vendégszerző

2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A cikk azt mutatja be, hogyan működött ez a mechanizmus, milyen nemzetközi példák alapján számíthattunk volna tömeges bedőlésekre, és miért jelentett tényleges védőhálót a kormány eszköze több százezer magyar család számára.

2021. október 27-én, egy alternatív univerzumban, egy budapesti panelház ötödik emeletén egy fiatal pár, Ágnes és Zsolt egy A4-es papírlap fölé hajol. A levél a banktól jött. Takaros betűkkel, a szokásos udvariassági fordulatokkal. „Tisztelt Ügyfelünk, felhívjuk figyelmét, hogy a referencia-kamatláb emelkedése okán a következő kamatfordulótól törlesztőrészlete megnőtt.”

A hírekből ők is tudják, hogy az infláció felgyorsult, a piaci kamatok pedig megemelkedtek. Amit viszont nem tudnak pontosan, az az, hogy ez mit jelent a saját családi költségvetésükre nézve.

- Szerinted mennyivel lesz több?

- kérdezi Ágnes.

- Ha ugyanúgy emelkedik, mint az elmúlt hónapban… lehet, hogy még egy plusz harmincezres is benne van - mondja Zsolt, és közben automatikusan végigpörgeti fejben a családi büdzsét: bölcsi, rezsi, benzin, élelmiszer.

A jelenet önmagában hétköznapi, szinte unalmas. Százezrek éltek volna át hasonló pillanatot ezekben a hónapokban. És pont az ilyen kicsi, otthoni drámákból áll össze az, amit egy ország történelmében lakhatási válságnak nevezünk.

Más országokban ugyanez a levél volt az előszobája annak, hogy családok százezreit lakoltassák ki. Nagy-Britanniában például az 1989-1991-es kamatsokk idején 75 ezer fölé emelkedett az éves kilakoltatások száma, amikor az alapkamat 15 százalék körül tetőzött. Az ok prózai, a többség változó kamatozású jelzáloghitelt fizetett.

A magyar modell

Magyarországon 2021 végén ugyanennek a forgatókönyvnek az első oldalait lapoztuk. Gyorsuló infláció, felszökő BUBOR, ideges banki ügyfelek. De valami másképp alakult. A kormány egy határozott döntéssel befagyasztotta a referencia-kamatlábat. A kamatstop néhány hónap alatt beépült a mindennapi nyelvünkbe. És közben csendben megváltoztatta több százezer család pénzügyi jövőjét.

A legtöbben talán észre sem vették, hogy nem emelkedett a törlesztőrészletük. Amit azonban az egyéni emlékezet nem őriz meg, az makroszinten valami egészen mást jelent. Egy olyan dominósor megszakítását, amely máskor és máshol egész társadalmakat borított fel.

Pillangó-effektus a pénzügyi világban

A kamat emelkedéséről általában úgy beszélünk, mintha kicsit feljebb tekernénk a termosztátot. Egy-két fokkal melegebb lesz, kicsit kellemetlenebb, de kibírható. De mi a helyzet akkor, ha valaki izomból megpörgeti azt a termosztátot?

Ha a referenciakamat két-három százalékponttal feljebb ugrik, a havi törlesztő akár 30-40 százalékkal is nőhet. Az addigi 120 ezer forintos törlesztőrészletből egyszer 160-170 ezer lesz. Az egyik pillanatról a másikra lesz a szimpla kamatemelésből lakhatási válság.

Kamatsokkok a nagyvilágban

Az Egyesült Államokban a híres Volcker-sokk idején a Fed irányadó kamata 1979 végétől 1981 közepéig 10 százalék körüli szintről 20 százalék közelébe emelkedett, hogy megfékezze a kétszámjegyű inflációt. A jelzáloghitelek kamatai ennek következtében 18-19 százalék körülig szöktek.

A jelzáloghitelek törlesztőrészletei rakéta módjára emelkedtek, és több százezer család veszítette el otthonát kényszerértékesítés következtében. A Fed célja, azaz az infláció letörése teljesült, de a mellékhatása sokak számára fájdalmasabb volt, mint maga az alapprobléma.

A spanyolok 2008 utáni élték át ugyanezt. A jelzáloghitelek döntő része változó kamatozású volt, a lakáshitelek több mint 90 százalékát az Euriborhoz kötötték. A referenciahozam pedig 2006 és 2008 között nagyjából 2,2 százalékról 5,4 százalék közelébe kúszott, vagyis nagyjából két és félszeresére nőtt.

Ez a spanyol családok törlesztőiben 30-50 százalékos emelkedést okozott. A 2008 és 2013 közötti időszakban több százezer végrehajtás indult, és Spanyolország lett Nyugat-Európa egyik legmagasabb jelzálog-végrehajtási rátájú országa.

Izlandon a háztartások eladósodottsága a 2008-as pénzügyi krízis előtt nőtt szélsőséges szintre. A háztartási és vállalati adósságállomány a GDP többszörösére duzzadt. Amikor a helyi deviza összeomlott, a jegybank kétszámjegyű kamatemelésekkel próbálta védeni a fizetőeszközt, így az alapkamat 2008-ra 15-18 százalék körüli szintre szökött.

A háztartások nagy része devizaalapú, változó kamatozású hitelt vitt. Így egyszerre sújtotta őket a kamatsokk és az árfolyamsokk. A törlesztők akár 70-100 százalékkal is emelkedhettek a válság legsúlyosabb szakaszában. A következmény tömeges fizetésképtelenség volt.

Új-Zélandon a Covid utáni inflációs nyomásra a jegybank 0,25 százalékról 5,5 százalékra emelte az alapkamatot 2021 és 2023 között. A hivatalos pénzügyi közlések azt hangsúlyozták, hogy a magasabb kamatszintre azért van szükség, hogy az infláció visszatérjen a 1-3 százalékos céltartományba.

Ugyanakkor a monetáris jelentések is elismerték, hogy a magas kamatok drágább jelzáloghiteleket, visszafogottabb fogyasztást és zuhanó lakásárakat eredményeztek. A lakosság jelentős része rövid kamatperiódusú hitelekkel rendelkezett, így a kamatsokk viszonylag gyorsan átgyűrűzött a törlesztőkbe.

Hitelkalauz adósoknak

Ha egymás mellé tesszük ezeket az eseteket, az ismétlődő motívumok szinte unalmasan ismerősek. Magas változó kamatozású hitelarány, gyors és jelentős kamatemelés. A törlesztőrészletek jelentős mértékben nőnek, az ingatlanárak esni kezdenek, beindulnak a fizetésképtelenségek, kilakoltatások, kényszerértékesítések.

Amikor 2021 végén a magyar kormány úgy döntött, hogy a fogyasztói jelzáloghiteleknél befagyasztja a referencia-kamatlábat a 2021. október 27-i szinten, valójában ebbe az ismert forgatókönyvbe nyúlt bele.

A magyar út

A rendelet lényege az volt, hogy az érintett jelzáloghiteleknél a kamatot a 2021. október 27-én érvényes referenciaérték alapján kell megállapítani, és ezt a szintet kell alkalmazni a 2022. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakban, függetlenül attól, mennyit emelkedett közben a BUBOR. A különbözetet a bank nem számíthatja fel utólag, és nem teheti rá a tőkére sem.

A történet elején a kamatstop csak fél évre szólt. A kormány kommunikációjában válságkezelő, ideiglenes eszközként jelent meg, a Covid-veszélyhelyzet és az inflációs sokk kombinációjára válaszul.

Aztán jöttek a hosszabbítások. Előbb 2022 közepéig, majd 2023 végéig, majd 2024-re, aztán 2025. december 31-ig. Végül a kormány legutóbbi döntése alapján 2026. június 30-ig.

A banki és kormányzati becslések alapján nagyjából 280-300 ezer jelzáloghiteles háztartás tartozik a kamatstop hatálya alá, az érintett tőketartozás mértéke pedig 1200-1250 milliárd forint.

A kormány becslései szerint a kamatstop mintegy 300-330 milliárd forint megtakarítást jelentett az adósoknak. Magyarul ennyivel fizettek volna többet kamat formájában, ha nincs a védelmi intézkedés.

A kamatstop lényegében nem más, mint egy tűzfal egy gyorsan terjedő pénzügyi erdőtűzben. A jegybank inflációellenes eszköze, a kamatemelés megtette a hatását. Ennek következtében a BUBOR és az állampapírhozamok is emelkedtek. A kormány viszont azt mondta, hogy a lakossági jelzáloghitel-erdőnél húz egy vonalat.

Transzmissziós traumák

Az intézkedést természetesen érték kritikák is. Az egyik szerint ha a jegybank kamatot emel, de a háztartási hitelek egy része védett, akkor gyengül a monetáris transzmisszió. Azaz a kamatemelés hatása nem jut el teljes erővel a fogyasztókhoz, és így az infláció-ellenes harc kevésbé hatékony.

A másik szokásos kritika a bankok veszteségét hozza fel, mint negatív következmény. Ha 330 milliárd forintnyi kamatbevétel esik ki, az nyilvánvalóan nem semleges az ágazat számára.

Bár ezekben a kritikákban is van igazság, szerintem fontosabb az a kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nincsen kamatstop? Ez esetben hasonló folyamatok indulhattak volna be nálunk is, mint az USA-ban, Spanyolországban, Izlandon és Új-Zélandon.

Jöttek volna a kilakoltatások, a lakossági csődök, a hitel-bedőlések. És ez nem lett volna jó hír a bankszektor nyeresége szempontjából sem. Sőt, véleményem szerint az emiatti veszteségeik jóval magasabbak lettek volna, mint a kamatstop miattiak.

Ez egyben übereli a transzmissziós érveket is. Hiszen egy tömeges csődhelyzet sokkal jobban árt a monetáris politika hatékonyságának, mint az, hogyha egyes hitelek kamatlába nem változik.

Ráadásul a legfontosabb kérdés mégiscsak az, amit a politika végül feltett, és amire a kamatstop a válasz volt. Egy inflációs sokk közepén, amikor a jegybank kamatot emel, a piac pedig ideges, vajon fontosabb-e a tiszta monetáris transzmisszió, vagy az a lényegesebb, hogy ne kerüljön akár százezer család az utcára?

Záróakkord

Térjünk vissza Ágneshez és Zsolthoz a mi univerzumunk panelházának ötödik emeletén. Ők nem fogják tanulmányozni a jegybanki inflációs jelentések grafikonjait, sem a referencia-hozamok töréspontjait.

És valószínűleg azt sem veszik észre, hogy a törlesztőjük nem ugrott meg a válság legsötétebb hónapjaiban. Nem számolták ki, hogy a kamatstop nélkül mennyivel fizettek volna többet. Hogy a 330 milliárd forintos összesített megtakarításból mennyi jut éppen rájuk.

De ha kicsit felemeljük a tekintetünket a konyhaasztalukról, elég körbenézni a világban, hogy lássuk, azokban az országokban, ahol ehhez hasonló tűzfal nem épült fel, a következő években tele voltak az újságok a kilakoltatásokról szóló beszámolókkal.

A magyar kamatstop nyilván nem mentes problémáktól. Torzít, újraoszt, vitákat gerjeszt. De amikor egy intézkedést értékelünk, nem árt fordítva is megnézni a történetet. Nem csak azt kérdezni, hogy mit okozott, hanem azt is, hogy mit előzött meg.

Lehet, hogy a gazdaságtörténet könyvei majd egyszer szárazan fogják leírni: „2022-2025 között a magyar kormány kamatstopot alkalmazott, amely csökkentette a monetáris transzmisszió hatékonyságát, ugyanakkor mérsékelte a háztartások kamatterheit.” Ez az állítás objektíven igaz lesz. De valami fontos kimarad belőle.

Ami kimarad, az az a pillanat, amikor Ágnes 2022 januárjában megkapja az újabb banki értesítést, végigfut rajta a szemével, és csak annyit mond Zsoltnak:

- Nézd, nem emelkedett. Maradhatunk.

Abban a pár szóban benne van mindaz, amit a kamatstop jelent. Nem csak számokban, nem csak százalékokban, hanem emberi életekben mérve. És amikor végül majd

mérleget vonunk arról, hogy megérte-e, talán érdemes lesz erre a néhány szóra is emlékezni

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

Kezdőlap    Gazdaság    Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop

jelzáloghitel

kamatemelés

lakhatás

kamatstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop

Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop
2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A cikk azt mutatja be, hogyan működött ez a mechanizmus, milyen nemzetközi példák alapján számíthattunk volna tömeges bedőlésekre, és miért jelentett tényleges védőhálót a kormány eszköze több százezer magyar család számára.
Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.
 

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton Ukrajna drónokkal támadta a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ukrán drónok ugyancsak megtámadták a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen

Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen

A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma 1 időmérője, versenye!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine talks 'productive' but more work needed, Rubio says

Ukraine talks 'productive' but more work needed, Rubio says

American and Ukrainian delegations meet in Florida to discuss the outlines of a peace deal with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 14:12
Holnap már nem használható egy fontos OTP-alkalmazás
2025. november 30. 11:43
Fillérre pontosan megvan a költségvetés hiánya, nőtt az államadósság, de elengednek 3 milliárdot az önkormányzatoknak
×
×
×
×