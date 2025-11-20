OTP-kutatás: a fiatal generáció már nem sodródik

Az OTP Öngondoskodási Index idén egy ponttal 53 pontra csökkent, de a minimális, főleg a gazdasági környezet miatti visszaesés ellenére számos pozitív trend rajzolódik ki – közölték.

A felmérés szerint minden korosztályban nőtt a pénzügyi magabiztosság, ami a fiataloknál volt a legdinamikusabb: a 18–24 évesek kétharmada (64 százalék) már magabiztosnak érzi magát pénzügyileg, ami 10 százalékpontos emelkedés az előző évhez képest – írták.

A fiatalok 70 százaléka úgy véli, hogy jelentős részben rajtuk múlik, hogyan alakul az életük, ami 11 százalékpontos növekedés egy év alatt, és érezhetően nőtt azok aránya, akik rendszeresen takarékoskodnak, különösen a 25–30 éves korosztályban.

Pozitív tendencia, hogy a lakosság 31 százaléka vezet valamilyen pénzügyi kimutatást.

Az idei kutatás egyik legbiztatóbb üzenete, hogy a fiatal generáció nem sodródik, hanem tudatosan alakítja pénzügyi jövőjét – idézte a közlemény Máriás Endrét, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetőjét.

A felmérésből kiderült, hogy az OTP Nyugdíjpénztárba 2025-ben belépők 40 százaléka a 16-34 éves korosztályból érkezett, míg az elmúlt három évben megduplázódott a 16-24 éves új ügyfelek száma. Az OTP szerint mindez azt jelzi, hogy a Z generáció már nem halogatja a jövőjét, hanem tudatosan és időben kezdi el megteremteni a pénzügyi biztonságát.

Az OTP Öngondoskodási Index felmérése 18 és 70 év közötti, bankszámlával rendelkező 1500 belföldi ügyfél megkérdezésével készült augusztus és szeptember között. A reprezentatív vizsgálatot 2011 óta minden évben elkészítik.