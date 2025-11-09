Gigabázist húz fel a Lidl az Alföldön

A mintegy 30 százalékkal az ecseri bázisnál is nagyobb létesítmény 60–65 Lidl üzlet ellátását biztosítja majd. A napi árumozgatás átlagosan 4600 raklapot jelent, ami hozzávetőleg 400 ezer karton árunak felel meg - írja a vg.hu.

A cég közlése szerint a komplexum tervezésekor kiemelt szempont volt az energiahatékonyság. A létesítmény korszerű hűtő–fűtő és hővisszanyerő szellőztető rendszert kap, a világítás teljes egészében LED-technológiával működik. A tetőre 1,5 megawattos napelemparkot telepítenek, a területen elektromos töltőket és kerékpártárolókat alakítanak ki. A központ körül tízezer négyzetméternyi biodiverz zöldfelületet létesítenek.

A beruházás több mint 400 új munkahelyet teremt logisztikai, adminisztratív és technikai területeken. A vállalat már megkezdte a toborzást; raktári adminisztrátorokat, készletgazdálkodási szakembereket és targoncavezetőket keresnek.

A Lidl legutóbb 2020-ban adta át korábbi legnagyobb hazai logisztikai központját Ecseren, amely 35 milliárd forintból és 62 ezer négyzetméteren valósult meg; a kiskunfélegyházi létesítmény ezt technológiai és méretbeli szempontból is jelentősen meghaladja.