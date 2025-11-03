ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.3
usd:
336.33
bux:
107461.39
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
banknote: 20 euro 50 euro 100 euro thrown on the ground
Nyitókép: Matteo Cottardo/Getty Images

Jelentős EU-s pénzhez juthat hozzá Magyarország

Infostart

A 2025 elején elindított, SAFE elnevezésű hiteleszköz a tagállamok fegyverkezésének felgyorsítását szolgálja. Még zajlik a tagállami egyeztetés, de az első kifizetések már 2026 elején elindulhatnak.

Az Európai Unió 2025 tavaszán új, közös védelmi beruházási eszközt indított Security Action for Europe (SAFE) néven a kontinens újra felfegyverzésének részeként. A projekt szükségességét leginkább Donald Trump második elnökségének kiszámíthatatlan külpolitikája teremtette meg, amely az amerikai biztonsági garanciákat teljesen kérdőjelessé tette – írja a Portfolio.

A hitelcsomag melletti másik érv, hogy a NATO megemelte a tagállamok védelmi kiadásainak minimumszintjét a GDP 5 százalékára emelte, amihez viszont egyes országoknak rengeteg pénzre lesz szüksége.

Az új uniós eszköz akár 150 milliárd euró összegű, hosszú lejáratú uniós hitelt biztosíthat a tagállamok számára. A cél, hogy az EU-tagországok összehangoltan, közös beszerzésekben erősítsék védelmi képességeiket és a kontinens hadiipari kapacitását. A program nem támogatás, hanem hitel: az Európai Bizottság az uniós költségvetés garanciája mellett nyújt forrást, amelyet a tagállamoknak a feltételek teljesítése után kell visszafizetniük.

Az Eurostat ESA2010-es elszámolási szabályai alapján minden olyan uniós forrás, amely visszafizetési kötelezettséget keletkeztet egy tagállam számára, az adott ország bruttó államadósságát növeli.

A hitel nem tekinthető közös európai adósságnak, mert az EU nem kollektívan felel a visszafizetéséért, hanem csak közvetítőként jár el a pénzügyi piacok felé.

Ez különbözteti meg a SAFE-et az olyan konstrukcióktól, mint a NextGenerationEU közös kibocsátásból finanszírozott támogatásai, amelyek visszafizetését részben közös uniós bevételekből fedezik.

A SAFE-rendeletet az Európai Tanács május 27-én fogadta el, és két kulcshatáridőt tartalmaz: július 29-ig a tagállamoknak előzetesen jelezniük kellett, mekkora hitelkeretre tartanak igényt, november 30-ig pedig be kell nyújtaniuk részletes nemzeti védelmi beruházási terveiket. Ezek alapján az Európai Bizottság még jelenleg is értékeli az országok igényeit, és dönt arról, mely projektek finanszírozhatók.

Az ütemberv szerint 2026 első negyedévében várhatók az első kifizetések, amennyiben a nemzeti tervek időben és pozitív elbírálással zárulnak. A legnagyobb érdeklődést eddig Lengyelország mutatta, amely mintegy 43,7 milliárd eurós SAFE-hitelt igényelt, ezzel a teljes uniós keret közel egyharmadát. Franciaország körülbelül 22 milliárd eurót, Németország 18 milliárd eurót, Olaszország 14 milliárd eurót jelzett előzetesen, míg Spanyolország igénye 9 milliárd euró körül mozog.

A magyar kormány közlése szerint hazánk a SAFE-programban legfeljebb 16,2 milliárd euró összegű hitelkeretre számíthat.

A kormány júliusban nyújtotta be előzetes igényét, majd októberben bejelentette, hogy Magyarország részletes nemzeti védelmi beruházási tervét az Európai Bizottság befogadta értékelésre. Az összeg azonban csak egy elméleti maximum, amely a tagállamok által igényelt források arányos elosztásán alapul. A végleges megítélt hitel ennél kevesebb is lehet, ha a Bizottság a magyar tervet részben vagy egészében megalapozatlannak, hiányosnak találja, vagy ha a projektek nem illeszkednek a program prioritásaihoz.

Ha az elméleti maximummal számolunk, jelenlegi euróárfolyamon számolva 950 milliárd forint áramolhat be a magyar költségvetésbe a parlamenti választások előtt.

Kezdőlap    Gazdaság    Jelentős EU-s pénzhez juthat hozzá Magyarország

európai unió

hitel

támogatás

fegyverkezés

tagállamok

safe

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eltűntek az olcsó fapados repülőjegyek – Kiss Róbert Richard elmondta az okát

Eltűntek az olcsó fapados repülőjegyek – Kiss Róbert Richard elmondta az okát

A légitársaságoknak a koronavírus-járvány okozta válság után valahogy ki kellett termelniük a kieső pénzeket, mert a veszteség folyamatosan gyarapodott, ezért néhány drasztikusabb lépés elkerülhetetlenné vált, ilyen a jegyáremelés is – mondta az InfoRádióban Kiss Róbert Richard. Az utazási szakértő arról is beszélt, hogy a magyar turisták ma már nem igazán terveznek hosszabb, kéthetes külföldi utazást, inkább rövid idő alatt minél több helyre akarnak eljutni.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra dönti a csúcsokat a forint!

Sorra dönti a csúcsokat a forint!

Felemás héten van túl a hazai deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ezen a héten is folytatódik, de a hazai deviza a dollárral szemben is jól kezdte a hetet. A magyar fizetőeszköz jó teljesítményét főként a carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. A mai nap a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra Janik Sinner a világelső: nem volt ellenfele, simán nyert az olasz gigasztár

Újra Janik Sinner a világelső: nem volt ellenfele, simán nyert az olasz gigasztár

Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

The quake struck near Mazar-e Sharif, one of Afghanistan's largest cities, in the early hours of Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 09:00
Most megnézhetik a teljesen automatizált Vajda-Papír-gyárat a fiatalok
2025. november 3. 08:16
Szinte minden banknál teljesen otthonról igényelhetőek lettek a személyi kölcsönök
×
×
×
×