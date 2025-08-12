Szemmel látható bezuhanás az állampapíroknál

Nagyot csökkent a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet a múlt héten: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss tájékoztatása szerint az elmúlt héten 57 milliárd forint értékben vették a magyarok a kötvényeket, több mint 40 milliárd forinttal alacsonyabb mennyiségben, mint egy héttel korábban, a friss adat pedig a 30. heti 68 milliárdos forgalmat is alulmúlja. A hazai lakosságiállampapír-piac királya továbbra is a Fix Magyar Állampapír, de változatlanul erős a kereslet a Bónusz-papírok iránt is – írta a vg.hu.

A FixMÁP hosszú hónapok óta őrzi első helyét a lakossági állampapírok heti értékesítési versenyében: a kötvény 3 és 5 éves futamidő esetén is fix, 6,5 százalékos éves kamatot biztosít a befektetőknek, így azok számára is megfelel, akik nem szeretnék hosszú időre lekötni a pénzüket, a fix kamat pedig kiszámítható, a jelenlegi állás szerint infláció feletti hozamot garantál minden érdeklődő számára. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2696 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP tőkeállományát tekintve nincs sokkal lemaradva a Fix társa mögött, hiszen 2284 milliárd forintnyi vagyont tudhat magáénak. A népszerűségi lista harmadik helyezettje a Kincstári Takarékjegy (KTJ), amelyben 587 milliárd forintot tartanak a magyarok, a negyedik helyre pedig a Magyar Állampapír Plusz került, ilyen állampapírban 823 milliárd forint van.