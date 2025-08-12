ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Szemmel látható bezuhanás az állampapíroknál

Infostart

Negyvenmilliárd forinttal kevesebb lakossági állampapír fogyott múlt héten, mint egy héttel korábban.

Nagyot csökkent a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet a múlt héten: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss tájékoztatása szerint az elmúlt héten 57 milliárd forint értékben vették a magyarok a kötvényeket, több mint 40 milliárd forinttal alacsonyabb mennyiségben, mint egy héttel korábban, a friss adat pedig a 30. heti 68 milliárdos forgalmat is alulmúlja. A hazai lakosságiállampapír-piac királya továbbra is a Fix Magyar Állampapír, de változatlanul erős a kereslet a Bónusz-papírok iránt is – írta a vg.hu.

A FixMÁP hosszú hónapok óta őrzi első helyét a lakossági állampapírok heti értékesítési versenyében: a kötvény 3 és 5 éves futamidő esetén is fix, 6,5 százalékos éves kamatot biztosít a befektetőknek, így azok számára is megfelel, akik nem szeretnék hosszú időre lekötni a pénzüket, a fix kamat pedig kiszámítható, a jelenlegi állás szerint infláció feletti hozamot garantál minden érdeklődő számára. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2696 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP tőkeállományát tekintve nincs sokkal lemaradva a Fix társa mögött, hiszen 2284 milliárd forintnyi vagyont tudhat magáénak. A népszerűségi lista harmadik helyezettje a Kincstári Takarékjegy (KTJ), amelyben 587 milliárd forintot tartanak a magyarok, a negyedik helyre pedig a Magyar Állampapír Plusz került, ilyen állampapírban 823 milliárd forint van.

Kezdőlap    Gazdaság    Szemmel látható bezuhanás az állampapíroknál

gazdaság

állampapír

befektetés

