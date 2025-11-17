ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.03
usd:
331.1
bux:
107362.16
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hand adjusting temperature on air conditioner with remote control, Working air conditioner for comfort temperature in home at hot summer
Nyitókép: Getty Images/Lazy_Bear

Valóban megéri klímával fűteni, vagy felesleges pazarlás?

Infostart

A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy friss tesztben számszerűen is összesítette, mennyi energiát igényel évente, ha fűtésre használjuk az (erre alkalmas) klímaberendezésünket.

„A klíma sokak számára továbbra is a nyári hűtés szimbóluma, pedig egyre több háztartás fedezi fel, hogy a korszerű, inverteres berendezések fűtésre is alkalmasak. Mi az előnye a klímával fűtésnek, és mit érdemes végiggondolni, mielőtt e mellett tennénk le a voksunkat?” – teszi fel a kérdést legújabb összehasonlító teszjének sajtóközleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Nem véletlenül kedveik sokan az inverteres split klímákat, ugyanis

  • hatékonyak,
  • gyorsan hűtenek-fűtenek,
  • csendesek,
  • jóval energiatakarékosabbak, mint a mobil klímák,
  • és nagyobb szobák, terek hűtésére/fűtésére is alkalmasak.

Mindez akkor igaz, ha megfelelő terméket választunk adott körülmények mellé. A Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből kiderül, az egyes készülékek között jól érzékelhetőek a különbségek, akár teljesítményről, zajszintről vagy energiahasználatról legyen szó.

Az egyesület emlékeztet viszont, hogy hátrányai is lehetnek az ilyen klímáknak:

  • költséges a beszerzésük és beüzemelésük,
  • csak szakemberek tudják megfelelően beépíteni,
  • folyamatos karbantartást igényelnek,
  • és nem mozdíthatóak.

Éppen ezért érdemes a beruházást alaposan végiggondolni, úgy választani, hogy a készülék hűtési és fűtési teljesítménye is kielégítő legyen. Így hosszú távon, minden szezonban számíthatunk rá, és megtérül a befektetés.

A nagyobb teljesítményű klíma nem feltétlenül jelent jobb választást. A megfelelő berendezés kiválasztásakor a helyiség alapterülete, hőszigetelése, tájolása stb. mind-mind befolyásolja a szükséges teljesítményt. Az is lényeges, hogy a készüléket csak hűtésre vagy fűtésre is használjuk-e.

A hatékonyság megítéléséhez érdemes figyelni a teljesítménymutatókat: a COP (Coefficient of Performance) és EER (Energy Efficiency Ratio), valamint ezek szezonális értékeit (SCOP és SEER). Megmutatják, hogy a klíma 1 kW villamosenergiából hány kW hűtési vagy fűtési energiát képes előállítani. Ha például 1 kW-ból 5 kW hőt termel, a teljesítmény-együtthatója (COP) 5,0 – minél magasabb ez az érték, annál energiahatékonyabb és gazdaságosabb a működés.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete által legutóbb tesztelt 11 márka 33 klímájának fogyasztási adatai alapján éves szinten a következő átlagértékekkel kalkulálhatunk:

  • fűtés esetén: 614-945 kWh/év,
  • hűtés esetén: 92-195 kWh/év.

A fűtésen légkondival spórolni csak úgy tudunk, ha megfelelő a lakásunk hőszigetelése. Ez igaz bármilyen más fűtési/hűtési megoldás esetében is.

A légkondik igazi előnye, hogy gyorsan be tudják fűteni a teret. Működésük azonban nem feltétlenül gazdaságos, ha enyhébb időben temperálni szeretnénk vele a lakást, vagy alacsonyabb hőfokon üzemeltetni, amíg nem vagyunk otthon. Tudatosabb megoldás, ha a fűtést csak hazaérkezéskor – vagy még útközben, telefonos alkalmazáson keresztül – indítjuk el, a kívánt hőmérséklet beállításával.

Azon túl, hogy megfelelően hűtsön/fűtsön egyéb szempontok is fontosak lehetnek számunkra. A Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből nemcsak a hűtési és fűtési teljesítmény, hanem a párátlanítás hatékonysága, használhatósági szempontok és a termékek valós zajszintje is kiderül. Jó hír, hogy 25 termék végzett „jó” eredménnyel, vagyis összesítésben 60-76 százalékos értékelést kaptak.

A klímás fűtés ma már nem luxus, hanem tudatos döntés – ha a megfelelő készüléket választjuk, karbantartjuk és okosan használjuk – írja sajtóközleményében az egyesület.

Kezdőlap    Életmód    Valóban megéri klímával fűteni, vagy felesleges pazarlás?

költség

klímaberendezés

rezsi

fűtés

tudatos vásárlók egyesülete

inverter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Marco Rossi 2018 nyarán érkezett a magyar szövetség felkérésére a kapitányi posztra, a vasárnapi volt a 82. mérkőzése a csapat élén. Azt, hogy egyben az utolsó is, azt talán csak ő és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke tudja. Az ellenben biztos, hogy a mostani korszakhatár.
 

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Ennek lehet örülni a vasárnapi magyar-ír után

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Vasárnap reggel a lengyel hatóságok "rendellenességeket" észleltek a Varsót Lubinnal összekötő vasútvonalon, ma reggelre az is kiderült: valaki felrobbantotta a síneket. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos korlátozás a Forma 1-ben: mindenkire vonatkozik, ez mindent felboríthat

Súlyos korlátozás a Forma 1-ben: mindenkire vonatkozik, ez mindent felboríthat

Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

The former prime minister was tried by a special tribunal after 1,400 died during a crackdown on unrest in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 13:46
Készülhetünk a havazásra
2025. november 16. 06:44
Egyik nap ilyen idő lesz, másik nap olyan – Időjárás
×
×
×
×