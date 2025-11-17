Valóban megéri klímával fűteni, vagy felesleges pazarlás?

„A klíma sokak számára továbbra is a nyári hűtés szimbóluma, pedig egyre több háztartás fedezi fel, hogy a korszerű, inverteres berendezések fűtésre is alkalmasak. Mi az előnye a klímával fűtésnek, és mit érdemes végiggondolni, mielőtt e mellett tennénk le a voksunkat?” – teszi fel a kérdést legújabb összehasonlító teszjének sajtóközleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Nem véletlenül kedveik sokan az inverteres split klímákat, ugyanis

hatékonyak,

gyorsan hűtenek-fűtenek,

csendesek,

jóval energiatakarékosabbak, mint a mobil klímák,

és nagyobb szobák, terek hűtésére/fűtésére is alkalmasak.

Mindez akkor igaz, ha megfelelő terméket választunk adott körülmények mellé. A Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből kiderül, az egyes készülékek között jól érzékelhetőek a különbségek, akár teljesítményről, zajszintről vagy energiahasználatról legyen szó.

Az egyesület emlékeztet viszont, hogy hátrányai is lehetnek az ilyen klímáknak:

költséges a beszerzésük és beüzemelésük,

csak szakemberek tudják megfelelően beépíteni,

folyamatos karbantartást igényelnek,

és nem mozdíthatóak.

Éppen ezért érdemes a beruházást alaposan végiggondolni, úgy választani, hogy a készülék hűtési és fűtési teljesítménye is kielégítő legyen. Így hosszú távon, minden szezonban számíthatunk rá, és megtérül a befektetés.

A nagyobb teljesítményű klíma nem feltétlenül jelent jobb választást. A megfelelő berendezés kiválasztásakor a helyiség alapterülete, hőszigetelése, tájolása stb. mind-mind befolyásolja a szükséges teljesítményt. Az is lényeges, hogy a készüléket csak hűtésre vagy fűtésre is használjuk-e.

A hatékonyság megítéléséhez érdemes figyelni a teljesítménymutatókat: a COP (Coefficient of Performance) és EER (Energy Efficiency Ratio), valamint ezek szezonális értékeit (SCOP és SEER). Megmutatják, hogy a klíma 1 kW villamosenergiából hány kW hűtési vagy fűtési energiát képes előállítani. Ha például 1 kW-ból 5 kW hőt termel, a teljesítmény-együtthatója (COP) 5,0 – minél magasabb ez az érték, annál energiahatékonyabb és gazdaságosabb a működés.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete által legutóbb tesztelt 11 márka 33 klímájának fogyasztási adatai alapján éves szinten a következő átlagértékekkel kalkulálhatunk:

fűtés esetén: 614-945 kWh/év,

hűtés esetén: 92-195 kWh/év.

A fűtésen légkondival spórolni csak úgy tudunk, ha megfelelő a lakásunk hőszigetelése. Ez igaz bármilyen más fűtési/hűtési megoldás esetében is.

A légkondik igazi előnye, hogy gyorsan be tudják fűteni a teret. Működésük azonban nem feltétlenül gazdaságos, ha enyhébb időben temperálni szeretnénk vele a lakást, vagy alacsonyabb hőfokon üzemeltetni, amíg nem vagyunk otthon. Tudatosabb megoldás, ha a fűtést csak hazaérkezéskor – vagy még útközben, telefonos alkalmazáson keresztül – indítjuk el, a kívánt hőmérséklet beállításával.

Azon túl, hogy megfelelően hűtsön/fűtsön egyéb szempontok is fontosak lehetnek számunkra. A Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből nemcsak a hűtési és fűtési teljesítmény, hanem a párátlanítás hatékonysága, használhatósági szempontok és a termékek valós zajszintje is kiderül. Jó hír, hogy 25 termék végzett „jó” eredménnyel, vagyis összesítésben 60-76 százalékos értékelést kaptak.

A klímás fűtés ma már nem luxus, hanem tudatos döntés – ha a megfelelő készüléket választjuk, karbantartjuk és okosan használjuk – írja sajtóközleményében az egyesület.