Egyik nap ilyen idő lesz, másik nap olyan – Időjárás

Már látszik a fény az alagút végén azok számára, akik nagyon unják már ezt a szürke, párás, nyirkos időjárást, bár a hidegpárna megszűnését követően sem lehet túl sok napsütésre számítani, hiszen hétfőn hidegfront jön, és kifejezetten mozgalmasnak is ígérkezik a hét időjárási szempontból.

De ne szaladjunk ennyire előre!

A hajnali, még a korábbiakból következő időt követően már magasabbról (3-12) indulnak fölfelé a nappali hőmérsékletek, és amint élénkül a délies szél, az ország északi feléből kiűzetnek a felhők, tartósabban borult idő csak északnyugaton és északkeleten lehet, ott lesz a leghidegebb a csúcshőmérséklet (7-12 fok), a déli országrészben eközben 15-20 fok is lehet, vagy akár a fölötti.

Hétfőn pedig markáns hidegfront érkezik, sokfelé csapadékot okozva. A déli megyékben akár még zivatarok is kialakulhatnak. A front keddre hagyhatja el a térséget. A hideg levegő szerdán érkezik nyugalomba, az egész országban fagyhat akkor, délről pedig megnövekszik a felhőzet.