ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/Kirándulások Időjárás

Egyik nap ilyen idő lesz, másik nap olyan – Időjárás

Infostart

A hét utolsó napján egyre többfelé beindul a hidegpárnafaló déli, délnyugati szél. A Hungaromet animációt is készített erről.

Már látszik a fény az alagút végén azok számára, akik nagyon unják már ezt a szürke, párás, nyirkos időjárást, bár a hidegpárna megszűnését követően sem lehet túl sok napsütésre számítani, hiszen hétfőn hidegfront jön, és kifejezetten mozgalmasnak is ígérkezik a hét időjárási szempontból.

De ne szaladjunk ennyire előre!

A hajnali, még a korábbiakból következő időt követően már magasabbról (3-12) indulnak fölfelé a nappali hőmérsékletek, és amint élénkül a délies szél, az ország északi feléből kiűzetnek a felhők, tartósabban borult idő csak északnyugaton és északkeleten lehet, ott lesz a leghidegebb a csúcshőmérséklet (7-12 fok), a déli országrészben eközben 15-20 fok is lehet, vagy akár a fölötti.

Hétfőn pedig markáns hidegfront érkezik, sokfelé csapadékot okozva. A déli megyékben akár még zivatarok is kialakulhatnak. A front keddre hagyhatja el a térséget. A hideg levegő szerdán érkezik nyugalomba, az egész országban fagyhat akkor, délről pedig megnövekszik a felhőzet.

Kezdőlap    Életmód    Egyik nap ilyen idő lesz, másik nap olyan – Időjárás

időjárás

szél

hőmérséklet

tél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A pajzsra most Brüsszel ellen van szükség - itt az újabb Orbán-interjú

A pajzsra most Brüsszel ellen van szükség - itt az újabb Orbán-interjú

A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök abban az interjúban, amelyet Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott Beszélt arról is, hogy az Európai Unió "békeprojektből háborús projektté vált", Donald Trump amerikai elnök viszont "a béke embere".
 

Magyar Péter szintén Győrben: „kitől fél, elnök úr?”

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Japán időzített demográfiai bombája: tényleg a robotok a válasz?

Japán időzített demográfiai bombája: tényleg a robotok a válasz?

Japán népessége az alacsony természetes szaporulat miatt a lakosság száma gyors ütemben csökken, és a szigetország az egyik legöregebb társadalommal bír. Mivel a lakosság közel 30%-a 65 év feletti nyugdíjrendszer és az egészségügyi ellátás terhei már most hatalmasok. A prognózisok szerint az ország lélekszáma 2070-re akár 87 millió főre is csökkenhet, ami sokkal kisebb munkaerőt és csökkenő adóbevételeket jelent. A nyugati országokban alkalmazott megoldás, vagyis a bevándorlás támogatása, Japánban nem népszerű megoldás és a jelenleg tervezett programok sem képesek majd pótolni a hiányzó munkaerőt. A kormányzat több módon igyekszik növelni a születések számát, de az eredmények egyelőre szerények. Épp ezért a robotikai fejlesztések, az automatizáció elősegítése, illetve az emberi munkaerő képességeinek feljavítása (augmentáció) egyre nagyobb szerepet kap. A robotok alkalmazása az idősgondozás területén az egyik legjobban támogatott terület és a tanulságok már most figyelemreméltóak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek

Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek

A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 21:21
48-szoros holtverseny az ötös lottó csúcsán ezen a héten
2025. november 15. 07:30
Összegyűjti a faleveleket a kertben? Súlyos hibát követ el
×
×
×
×