Tűz és robbanás: nem csak a hagyományos cigaretta veszélyes

Bizonyára „mindenki” tisztában van azzal, hogy a hagyományos cigarettát nyílt lánggal kell meggyújtani, parazsa pedig könnyen lángra tud lobbantani éghető anyagokat, éppen ezért a használatuk zárt térben és a szabadban egyaránt komoly kockázatot rejt magában, és ha nem megfelelően kezeljük, tüzet okozhat, amire nem lehet elégszer felhívni a figyelmet – mondta az InfoRádióban Hajdu Márton, a füstmentes.hu képviselője.

Arra a kérdésre, hogy meglátszik-e a dohányzás okozta tűzesetek számában, hogy az elmúlt években egyre szigorúbb lett, hogy hol lehet és hol nem lehet rágyújtani, a szakember azt válaszolta, hogy azok a helyszínek, ahol már nem lehet dohányozni – éttermek, szórakozóhelyek vagy munkahelyek –, jellemzően nem voltak az elsődleges kockázati helyek között, a tűzesetek inkább a lakásokban, a kertben, illetve szabadban keletkeznek. „A mai napig sajnos problémát jelent, hogy a csikkeket például nem eloltva dobják el, ami tüzet okoz” – jegyezte meg.

Az e-cigarettákat illetően Hajdu Márton elmondta: az új típusú technológiák térnyerésével az illegális piac is felvette a lépést, ami annyit tesz, hogy ma már nem gond illegális forrásból illegális termékhez hozzájutni. Ez óriási kockázat, ugyanis ezek a termékek nem ellenőrzött körülmények között jutnak el a végfelhasználóhoz, illetve nem lehet tudni, hogy milyen körülmények között készültek – hangsúlyozta.

A bennük található akkumulátorok nem biztos, hogy megfelelő állapotban vannak már a gyártás pillanatában, vagy sérülten jutnak el a felhasználókhoz. Valószínűleg azzal sincs mindenki tisztában, hogy az e-cigarettákat nem lehet akármilyen hulladékgyűjtőbe elhelyezni, tűzesetet és robbanást okozhatnak – tette hozzá, kiemelve: akkumulátoros eszközöket, beleértve az e-cigarettákat, tilos kommunális hulladékgyűjtőbe kidobni!