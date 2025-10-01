ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.06
usd:
332.24
bux:
98871.6
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Getty Images

Édes ragadozók játékát vette a vadkamera Tapolcánál – videó

Infostart

Vadkamerával rögzítettek egy több példányból álló aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz mentén. A sakálok gyors szaporodásuk miatt a vadászok évente több mint tízezer egyedet lőnek ki.

A felvételt készítő Somogyi László a közösségi oldalán arról számolt be, hogy már hetek óta hallotta a ragadozók hangját a Tapolca alatti réteken, ezért döntött a kamera kihelyezése mellett. A felvétel szerint a falkában több példány is van, ami jól illusztrálja, hogy az aranysakálok lassan, de fokozatosan közelítik az emberi településeket.

A Pénzcentrum cikke szerint az aranysakálok száma Magyarországon jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben: mára Európa egyik legnagyobb populációja él az országban. A vadászok évente több mint tízezer egyedet lőnek ki, a teljes állomány pedig akár a 60 ezret is elérheti.

A faj az 1990-es évek elején tért vissza hazánkba, miután évtizedekig kihaltnak hitték. Ma már Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és a Budai-hegység területein is megtalálható. A gyors elszaporodás hátterében állhat a megnövekedett erdőborítottság, a gazdag rágcsáló- és nagyvadállomány, valamint az emberi terjeszkedés okozta élőhelycsökkenés.

Kezdőlap    Életmód    Édes ragadozók játékát vette a vadkamera Tapolcánál – videó

aranysakál

élőhely

tapolca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Volodimir Zelenszkij tegnap este közzétett videójában közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell

Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell

2025-ben is a gyártás, a logisztika és a műszaki szakmák számítanak a legnagyobb kihívást jelentő területeknek a hazai munkaerőpiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after lawmakers fail to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after lawmakers fail to pass last-ditch funding plan

Government funding was cut off at midnight, likely leaving hundreds of thousands of employees on unpaid leave and halting many government services.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 05:48
Új ismerőssel érkezik az október: jégdara - időjárás
2025. szeptember 30. 14:06
Fagyott az éjjel: mínuszba ment a szezonrekord Magyarországon – lista
×
×
×
×