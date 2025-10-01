Édes ragadozók játékát vette a vadkamera Tapolcánál – videó

A felvételt készítő Somogyi László a közösségi oldalán arról számolt be, hogy már hetek óta hallotta a ragadozók hangját a Tapolca alatti réteken, ezért döntött a kamera kihelyezése mellett. A felvétel szerint a falkában több példány is van, ami jól illusztrálja, hogy az aranysakálok lassan, de fokozatosan közelítik az emberi településeket.

A Pénzcentrum cikke szerint az aranysakálok száma Magyarországon jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben: mára Európa egyik legnagyobb populációja él az országban. A vadászok évente több mint tízezer egyedet lőnek ki, a teljes állomány pedig akár a 60 ezret is elérheti.

A faj az 1990-es évek elején tért vissza hazánkba, miután évtizedekig kihaltnak hitték. Ma már Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és a Budai-hegység területein is megtalálható. A gyors elszaporodás hátterében állhat a megnövekedett erdőborítottság, a gazdag rágcsáló- és nagyvadállomány, valamint az emberi terjeszkedés okozta élőhelycsökkenés.