2025. szeptember 14. vasárnap
Gímszarvas (Cervus elaphus) bika szarvasbőgés idején egy magasles előtt a SEFAG Zrt. Barcsi Erdészetének területén, Csokonyavisonta közelében 2016. szeptember 13-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Lelőtték a gyönyörű bikát, és erre még büszkék is

Infostart

Sikeresen indult a szarvasbika vadászati szezon Alsónánán, a Nimród Vadásztársaság területén, ahol egy különleges, egyedi agancsú gímbikát is terítékre hoztak a vadászok – tájékoztatta a sajtót Lele Lajos, a vadásztársaság elnöke.

Szeptember 9-én, naplementekor sikerült elejteni a különleges agancsú gímbikát. Az elnök elmondása szerint ilyen egyedet még nem láttak a területen. Úgy fogalmazott: "Ilyen gyönyörű bikát még sosem láttunk! Hatan segítettünk terítékre hozni az állatot."

A vadásztársaság kíváncsian várja a hatóságok véleményét az agancs díjazásával kapcsolatban - írja a teol.hu.

A vadászok szerencsések voltak az elmúlt tíz napban, ugyanis a különleges gímbikán kívül további három szép bikát is sikerült kilőniük.

A vadászat a bikabőgés időszakában csak a napnyugta utáni, illetve a reggeli órákban engedélyezett.

A vadásztársaság a vadászidény alatt ideiglenesen lezárt több területet is, amelyeket fokozatosan nyitnak majd meg a nagyközönség előtt.

Az aszályos nyár extra feladatokat rótt a vadászokra, mivel lajtos kocsival szállítottak vizet az itatókba és a dagonyákba, valamint jelentős összeget költöttek takarmányra.

Fotónk illusztráció, más helyszínen készült.

