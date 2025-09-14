Lelőtték a gyönyörű bikát, és erre még büszkék is

Szeptember 9-én, naplementekor sikerült elejteni a különleges agancsú gímbikát. Az elnök elmondása szerint ilyen egyedet még nem láttak a területen. Úgy fogalmazott: "Ilyen gyönyörű bikát még sosem láttunk! Hatan segítettünk terítékre hozni az állatot."

A vadásztársaság kíváncsian várja a hatóságok véleményét az agancs díjazásával kapcsolatban - írja a teol.hu.

A vadászok szerencsések voltak az elmúlt tíz napban, ugyanis a különleges gímbikán kívül további három szép bikát is sikerült kilőniük.

A vadászat a bikabőgés időszakában csak a napnyugta utáni, illetve a reggeli órákban engedélyezett.

A vadásztársaság a vadászidény alatt ideiglenesen lezárt több területet is, amelyeket fokozatosan nyitnak majd meg a nagyközönség előtt.

Az aszályos nyár extra feladatokat rótt a vadászokra, mivel lajtos kocsival szállítottak vizet az itatókba és a dagonyákba, valamint jelentős összeget költöttek takarmányra.

Fotónk illusztráció, más helyszínen készült.