Másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak, sok megye ónos esőben ázhat – térkép

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az ország északkeleti felén, harmadán jellemzően havazás, hószállingózás valószínű, este átmeneti ónos eső is lehet. Nyugaton átmenetileg csökken a csapadékhajlam, napközben kevesebb helyen, majd estétől újra nagyobb területen lehet eső, záporeső. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, délnyugaton kicsit enyhébb lehet az idő.

Az ónos eső veszélye miatt az ország középső területeire és az északkeleti régióra elsőfokú, míg Bács-Kiskun és Tolna vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet.

Pénteken folytatódik a jobbára erősen felhős vagy borult idő, csupán estefelé kezdődhet északon helyenként szakadozni, csökkenni a felhőzet. Sokfelé várható változó intenzitású csapadék: kezdetben nagyrészt eső, majd - intenzitástól is függően - egyre többfelé jelenhet meg a havas eső, havazás is, legkisebb eséllyel délkeleten. Néhol átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Az északira, északkeletire forduló szél szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, a középső országrészben azonban jobbára mérsékelt marad a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és +6 fok között alakul, de délkeleten 7, 9 fok is lehet.

Hétvégén csapadékmentes idő várható, szombaton 0 Celsius-fok körüli értékekkel, majd egy hideg éjszakával.