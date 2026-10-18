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Nyitókép: Unsplash.com

Filmbe illő menekülés a rendőrök elől, még a folyót is kétszer átúszta a férfi

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Hiába volt eltiltva a vezetéstől, elkötött egy autót, hosszasan menekült, több benzinkútról is fizetés nélkül távozott, de még egy folyót is kétszer átúszott, mire el tudták kapni a rendőrök.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki – a vád szerint – idén júniusban engedély nélkül két személyautót is elvitt, majd azokkal több száz kilométert autózott, üldözésekor pedig a Szamos folyót kétszer is átúszta – írja beszámolójában az ügyészség.

A vádirat szerint a járművezetéstől alig két hete eltiltott fiatal férfi 2026. június 18-án éjjel egy leveleki családi ház udvaráról vitt el egy személygépkocsit, úgy, hogy a nagykaput leemelte, majd a gépjárműben hagyott indítókulccsal a járművet beindította, és azzal Budapestre indult. Útközben Nyíregyházán, majd másnap reggel hazafelé tartva Dunakeszi térségében is megtankolt, de mindkét benzinkutakról fizetés nélkül távozott. Az autópálya Ecséd pihenőhelyén a gépjármű üzemképtelenné vált, ezért azt hátrahagyta.

A vádlott dél körül ért Ófehértóra, ahol talált egy nyitva hagyott parkoló autót. Abba beült, a gépjárműben hagyott indítókulccsal beindította azt, majd Románia felé indult. Útközben Apagyon megtankolt, de itt sem fizetett. Győrteleknél a rendőrök megpróbálták megállítani, azonban a férfi menekülni kezdett.

Panyola térségében defektet kapott, ezért a járműből kiszállva, a közeli erdőbe szaladt, majd a Szamos folyón átúszott. Szamosszegen már várták a rendőrök, ezért amikor őket meglátta, a Szamoson újra átúszva Panyolára menekült, ahol elfogták.

Az ügyészség a férfit jármű önkényes elvételével, lopással és eltiltás hatálya alatti járművezetéssel vádolja, vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől és járművezetéstől eltiltás az indítványa.

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