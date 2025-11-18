ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 18. kedd
Nyitókép: Mikael Vaisanen/Getty Images

Több tíz milliós kárt okoztak a külföldi betörők Budapesten

Infostart / MTI

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést, valamint kiutasítást indítványoz két külföldi férfi ellen, akik részt vettek egy luxusmárka üzletébe való betörésben - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A közlemény szerint az 57 éves montenegrói és az 58 éves horvát férfi, illetve egy harmadik, egyelőre ismeretlen társukkal elhatározták, hogy a VI. kerületben, az Andrássy úton lévő üzletből értékes divatárut lopnak. A trió részletesen megtervezte és előkészítette a betörést, hozzájutottak egy korábban ellopott gépkocsihoz, amellyel a horvát férfi és a harmadik társ 2024. április 15-ére virradóan az üzlethez ment.

A terepszemlét követően beletolattak a kirakatba, betörve azt, majd amikor szabaddá vált az út, kezükben tároló ládákkal beszaladtak és a polcokról összesen 80 különböző terméket loptak el. Az elkövetés során a polcokról több terméket lesöpörtek, azok megrongálódtak és eladhatatlanná váltak.

A zsákmányolt termékeket a két rabló egy VI. kerületi társasház mélygarázsába vitte,

ahol az ott váró montenegrói férfi segítségével felvitték az egyik lakásba. A ládákat a montenegrói férfi kocsija mögött rejtették, míg harmadik társuk a lopáshoz használt autóval elhajtott, majd a járművet hátrahagyva megszökött.

Másnap reggel a két vádlott taxit hívott, abba bepakolták a lopott termékeket, azokat a horvát férfi elvitte az általa használt VII. kerületi lakásba. A rendőrök még aznap elfogták a két elkövetőt, a 80 termékből 76-ot megtaláltak, ezeket visszaadták a sértett cégnek.

Az ügyben így a közel 56,5 millió forint lopási kár túlnyomó része megtérült; a meg nem térült rongálási kár 10,5 millió forint.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a két férfit – a montenegróit mint bűnsegédet, a másikat mint társtettest – különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint a kirakat, egyes árucikkek és az elkövetéshez használt gépkocsi megrongálásával vádolta meg.

A kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és kiutasítás kiszabását indítványozza. A montenegrói férfi kiadatási letartóztatásban van, mivel hazája más bűncselekmény miatt eljárást folytat ellene - áll a közleményben.

Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból

Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.

