Több tíz milliós kárt okoztak a külföldi betörők Budapesten

A közlemény szerint az 57 éves montenegrói és az 58 éves horvát férfi, illetve egy harmadik, egyelőre ismeretlen társukkal elhatározták, hogy a VI. kerületben, az Andrássy úton lévő üzletből értékes divatárut lopnak. A trió részletesen megtervezte és előkészítette a betörést, hozzájutottak egy korábban ellopott gépkocsihoz, amellyel a horvát férfi és a harmadik társ 2024. április 15-ére virradóan az üzlethez ment.

A terepszemlét követően beletolattak a kirakatba, betörve azt, majd amikor szabaddá vált az út, kezükben tároló ládákkal beszaladtak és a polcokról összesen 80 különböző terméket loptak el. Az elkövetés során a polcokról több terméket lesöpörtek, azok megrongálódtak és eladhatatlanná váltak.

A zsákmányolt termékeket a két rabló egy VI. kerületi társasház mélygarázsába vitte,

ahol az ott váró montenegrói férfi segítségével felvitték az egyik lakásba. A ládákat a montenegrói férfi kocsija mögött rejtették, míg harmadik társuk a lopáshoz használt autóval elhajtott, majd a járművet hátrahagyva megszökött.

Másnap reggel a két vádlott taxit hívott, abba bepakolták a lopott termékeket, azokat a horvát férfi elvitte az általa használt VII. kerületi lakásba. A rendőrök még aznap elfogták a két elkövetőt, a 80 termékből 76-ot megtaláltak, ezeket visszaadták a sértett cégnek.

Az ügyben így a közel 56,5 millió forint lopási kár túlnyomó része megtérült; a meg nem térült rongálási kár 10,5 millió forint.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a két férfit – a montenegróit mint bűnsegédet, a másikat mint társtettest – különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint a kirakat, egyes árucikkek és az elkövetéshez használt gépkocsi megrongálásával vádolta meg.

A kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és kiutasítás kiszabását indítványozza. A montenegrói férfi kiadatási letartóztatásban van, mivel hazája más bűncselekmény miatt eljárást folytat ellene - áll a közleményben.