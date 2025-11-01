ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat Marianna
Piaci értéken körülbelül 30 milló forint értékű, 1 kilogrammnyi tiszta kokain a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére és felderítésére összpontosító DELTA Program első három hónapjának eredményeiről tartott sajtótájékoztatón a BRFK objektumában 2025. június 1-jén. A program kezdete óta több mint 3500 büntetőeljárás kezdődött meg. A bűnözőktől több mint fél tonna kábítószert, mintegy 250 millió forint készpénzt és összesen csaknem 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le, valamint csaknem 100 járművet, amit a terjesztéshez használtak.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Óriási drogfogás Budapesten

Infostart / MTI

Mintegy ötezer adagnyi kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt; mindkettőjüket elfogták - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A biztonsági őr a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vett drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elfogták a 28 éves férfit - ekkor 10 gramm marihuána volt nála -, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók ezután a férfi dílerén az otthonában ütöttek rajta, ahol 4 kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát, mintegy 3 millió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget és fóliázógépet foglaltak le.

A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A lefoglalt mennyiséggel körülbelül 5000 adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, a drog feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.

Címlapunk illusztráció

