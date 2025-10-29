ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Brutális gyilkosság Hajdunánáson - videó

Infostart / MTI

Halálra vertek egy férfit egy hajdúnánási buszmegállóban, a két fiatalkorú gyanúsítottat elfogták - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kedd este 22 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy hajdúnánási buszmegállóban többen összeverekedtek. A járőrök a helyszínen már csak egy eszméletlen embert találtak, azonnal mentőt hívtak hozzá. A 44 éves férfi azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.

A vármegyei nyomozók és a helyi rendőrök tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket néztek vissza, és rövid időn belül azonosítottak is két fiatalembert, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekménnyel. Még az éjszaka elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

A rendőrség adatai szerint a 16 éves és a 15 éves fiú összeszólalkozott a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához, és ezekkel ütni kezdték haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek.

A két fiú a kihallgatásán beismerő vallomást tett, ellenük halált okozó testi sértés miatt indult eljárás.

Kezdőlap    Bűnügyek    Brutális gyilkosság Hajdunánáson - videó

gyilkosság

emberölés

hajdunánás

