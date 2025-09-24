ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.58
usd:
333.64
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Fotó: police.hu
Nyitókép: police.hu

Elutasította a rendőrség az Ajsa Luna elleni feljelentést

Infostart

A rendőrség álláspontja szerint még ha erkölcsileg kifogásolható is, nem törvénybe ütköző ülve énekelni a Himnuszt.

Elutasította a rendőrség Novák Előd, a Mi Hazánk képviselőjének feljelentését, melyet Ajsa Luna ellen tett nemzeti jelkép meggyalázása miatt – írja a politikus Facebook-on tett beszámolója nyomán a hvg.hu.

Ajsa Luna augusztus 20-án a Szent István-napi rendezvénysorozat Műegyetem rakparton tartott könnyűzenei programján, a Road Movie Live-on a koncertje közben, a színpadon ülve, cigarettázva énekelte el a Himnuszt.

Az eutasító határozatban a rendőrség azzal érvel, hogy „Heyliger Ajsa Luna előadó azon magatartása, mely szerint a Himnuszt ülve, égő cigarettát kézben tartva énekel, nem alkalmas bűncselekmény megállapítására. A himnusz alatt tanúsítandó viselkedés vonatkozásában nincsenek hivatalos «szabályok» , az előadó által mutatott cselekvés a nemzeti jelkép lealacsonyító vagy sértő szándékát nem fejezi ki, az csupán erkölcsi szempontból kifogásolható.”

Kezdőlap    Bűnügyek    Elutasította a rendőrség az Ajsa Luna elleni feljelentést

rendőrség

feljelentés

előadás

novák előd

himnusz

mi hazánk

ajsa luna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas változás jön a Ryanairnél, ez minden utast érint!

Hatalmas változás jön a Ryanairnél, ez minden utast érint!

A Ryanair november 12-től véglegesen megszünteti a papír alapú beszállókártyákat, ezután kizárólag a vállalat mobilalkalmazásában elérhető digitális kódokkal lehet majd a járatokra felszállni - közölte az airportal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztően megnőtt ezen a helyen az újlakás-eladások száma: nem győzik kitenni az elkelt táblát

Elképesztően megnőtt ezen a helyen az újlakás-eladások száma: nem győzik kitenni az elkelt táblát

Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 18:57
Lekapcsolták a borsodi holland rémet
2025. szeptember 24. 12:52
Fittyet hányt a rolleres a KRESZ-re, megnyomorított egy nőt
×
×
×
×