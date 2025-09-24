Elutasította a rendőrség az Ajsa Luna elleni feljelentést

Elutasította a rendőrség Novák Előd, a Mi Hazánk képviselőjének feljelentését, melyet Ajsa Luna ellen tett nemzeti jelkép meggyalázása miatt – írja a politikus Facebook-on tett beszámolója nyomán a hvg.hu.

Ajsa Luna augusztus 20-án a Szent István-napi rendezvénysorozat Műegyetem rakparton tartott könnyűzenei programján, a Road Movie Live-on a koncertje közben, a színpadon ülve, cigarettázva énekelte el a Himnuszt.

Az eutasító határozatban a rendőrség azzal érvel, hogy „Heyliger Ajsa Luna előadó azon magatartása, mely szerint a Himnuszt ülve, égő cigarettát kézben tartva énekel, nem alkalmas bűncselekmény megállapítására. A himnusz alatt tanúsítandó viselkedés vonatkozásában nincsenek hivatalos «szabályok» , az előadó által mutatott cselekvés a nemzeti jelkép lealacsonyító vagy sértő szándékát nem fejezi ki, az csupán erkölcsi szempontból kifogásolható.”