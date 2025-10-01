Chunk, a fél tonnás barnamedve az idei legnagyobb király – képek

Az évente megtartott versenyen idén 12 medvét lehetett megfigyelni az alaszkai Katmai Nemzeti Parkban telepített webkamerák segítségével. Az online verseny szavazói a medvékről nyár elején, még sovány állapotukban készült fotókat hasonlíthatták össze a nyár végén, jól kikerekedett medvékről készült fényképekkel. A rajongók, akik az egyhetes verseny végén online szavaztak, a külsejük vagy megismert élettörténetük alapján választották ki kedvencüket.

Chunk a korábbi években is a döntősök között szerepelt már, de az idén győzött először.

A versenyben lévő medvék súlyát LIDAR radartechnológia segítségével becsülték meg, mivel közvetlen megmérésük túl kockázatos lett volna – közölték a szervezők.

„Törött állkapcsa ellenére Chunk továbbra is a Brooks-folyó környékének egyik legnagyobb, legádázabb medvéje” – mondta el a győztesről Mike Fitz természettudós, hozzátéve, hogy Chunk feltehetően egy másik medvével viaskodva szerezte a sérülést.

Idén mintegy 1,5 millió néző kísérte figyelemmel, ahogy a medvék rekordmennyiségű őszi lazacot halásztak ki a Brooks-folyóból, amely Anchorage-től mintegy 483 kilométerre található.

A Kövér Medvék Hete versenyt 2014 óta rendezik meg – idézte fel Naomi Boak, a Katmai Természetvédelmi Szervezet szóvivője.

Idén bőségesen volt lazac a vízben, és ezért kevesebbszer csaptak össze a medvék a zsákmányért – tette hozzá.

(Címlapképünk illusztráció.)