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Magyar Péter miniszterelnök, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján a berlini kancellári hivatalban 2026. november 3-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Magyar Péter elárulta, mivel alkudhat jobb pozícióból Magyarország Brüsszelben

Infostart / MTI

A Visegrádi Négyek együttműködését hangsúlyozta az Európai Unió hétéves költségvetésével összefüggésben Magyar Péter miniszterelnök berlini látogatása után az ATV-nek kedden este adott telefonos interjúban.

A kormányfő úgy fogalmazott: a hétéves költségvetés ügyében „abszolút” együtt mozognak és nem csak a V4-ek, hanem több olyan ország is, amelyik a közös agrárpolitika fontosságának fenntartásában érdekelt. Hozzátette: alapvetően szinte minden álláspontot koordinálnak a lengyelekkel, a szlovákokkal és a csehekkel, és egy-két kivételt leszámítva mindenben hasonló állásponton vannak, ami nagyon sokat számít.

Az látszik már most, pár hónappal a visegrádi együttműködés megerősítése, felélesztése után, hogy ez érdemi alkupozíciót biztosít számukra Brüsszelben is, hiszen több mint 60 millió emberről, több mint 60 milliós piacról és meghatározó cégekről van szó. Így sokkal könnyebb tárgyalni akár az Európai Tanács elnökével, akár más tagállamokkal, mint külön-külön. „Mi ezt érezzük és tudjuk, úgyhogy így fogunk eljárni most is” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Kitért a hét második felében tartandó dublini csúcstalálkozóra is, kiemelve, hogy azon nemcsak az uniós vezetők lesznek ott, hanem az összes európai ország vezetője. Ezt követően pénteken informális csúccsal folytatódik szintén Dublinban az ír elnökség alatt az uniós találkozó, ahol az uniós költségvetésről, a mesterséges intelligenciáról egyaránt szó lesz, és „rengeteg-rengeteg” négyszemközti találkozót tartanak különböző országok vezetőivel.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország stabilizátori szerepet tölt be a Nyugat-Balkánon. Magam is tárgyaltam már valamennyi érintett ország vezetőjével, és amint megvan az új szerb kormány, annak vezetőjével is kész vagyok tárgyalni, akár Belgrádban, akár Budapesten. A nyugat-balkáni országok közeledése az EU-hoz nemcsak az ő érdekük, hanem az unióé is. Tudjuk jól a történelemből, mennyire fontos, hogy a Balkánon is béke és prosperitás legyen, és ha az unió nem megy oda, akkor más erők mennek oda, és az bizonyosan nem európai övezet” – fogalmazott.

Ami Magyarország energiaellátását illeti, a miniszterelnök azt mondta, az energiamixet úgy kell összeállítani, hogy az a lehető legolcsóbb és legbiztonságosabb legyen. Hozzátette: Magyarország rendelkezik interkonnektorokkal, határátlépő kapacitásokkal, nagyon sok irányból be tud szerezni gázt.

Mint kiemelte, gázt akár délről, akár északról, akár keletről, akár nyugatról be tudunk szerezni, ugyanakkor a tranzitdíj nagysága a legmeghatározóbb elem. „Ami Oroszországból érkezik, az nagyon olcsó, de mindenhol tőzsdei ár van, az orosz gáz is a gáztőzsdei árhoz számítódik, vagy abból következik a Magyarországnak juttatott gáz után fizetendő díj” – mondta.

Szólt arról is, hogy tárgyalni fog a román miniszterelnökkel a Fekete-tengeri gázmezőről, amelyről megállapodással rendelkezünk.

„Dublinban, az EU-csúcson más nemzetközi szereplőkkel is megbeszélést folytatunk, és mindenhol a tranzitdíj az érdekes, meg az, mekkora mennyiségben, milyen biztonsággal tudnak nekünk szállítani. Nekünk az az érdekünk, hogy minél több irányból tudjon biztosan jönni a gáz. Ha így van, akkor akár a tranzitdíjak kapcsán is tudunk egyeztetni, sőt alkudni” – fogalmazott Magyar Péter. Kitért arra, hogy az LNG, a cseppfolyósított földgáz érkezhet északról, de délről is, jöhet amerikai, norvég, azerbajdzsáni gáz Törökországból, Romániából, Oroszországból.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter elárulta, mivel alkudhat jobb pozícióból Magyarország Brüsszelben

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