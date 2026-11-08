Új fegyvert vet be a MÁV az életveszélyes mutatványok miatt

A vezérigazgató elmondta, a magyar fejlesztésű mesterségesintelligencia-technológia képes felismerni a kritikus mozgásokat és értesíti a területeket őrző munkatársakat. A rendszer elsősorban a nagyobb vasúti csomópontokon, például a ferencvárosi és a szolnoki pályaudvaron segíti majd a járművek és a bennük tárolt áruk védelmét.

Hegyi Zsolt hozzátette, az elmúlt évben tíz alkalommal fordult elő, hogy illetéktelenek a veszteglő vasúti járművek tetejére másztak. Hozzátette, hogy az intézkedés nemcsak a vasúti vagyon védelmét szolgálja, hanem a tragikus balesetek megelőzését is, mivel a vonatok tetején tartózkodók halálos áramütést szenvedhetnek.