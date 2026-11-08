Nagy fejlesztés indul a Balatonnál – itt vannak az érintett települések

A beruházás első ütemében Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár felső, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred és Aszófő vasúti létesítményeit újítják fel. Balatonalmádiban később kezdődik a kivitelezés – olvasható.

A fejlesztés célja, hogy az utasokat korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb, mindenki számára könnyebben használható állomások és megállóhelyek fogadják. A munkálatok emellett az érintett települések közterületeinek rendezéséhez és turisztikai vonzerejének növeléséhez is hozzájárulhatnak.