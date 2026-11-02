Szervezeti átalakulás és új felsővezetés az MBH Banknál

Az MBH Bank november 2-től hat önálló divízióval működik tovább, az egyes divíziókat hat vezérigazgató-helyettes vezeti.

Az új struktúrában nagyobb önállóságot kap az informatika és a digitalizáció, ezekért a területekért Both András vezérigazgató-helyettes felel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyének megszerzését követően.

A pénzügyi területet Gózon Gergely, a csoport- és operatív irányítást Ginzer Ildikó, a kockázatkezelést Bakonyi András, a sztenderd üzleti kiszolgálást Ákos Tamás, az egyedi kiszolgálást pedig Szabó Levente irányítja.

A közlemény kitér arra, hogy az átalakítás részeként megszűnik a digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettesi terület, Egerszegi Ádám pedig távozik a banktól és az igazgatóságból. Feladatai az informatikai, illetve a csoport- és operatív irányítási területekhez kerülnek.

A közlemény idézi Barna Zsolt elnök-vezérigazgatót, aki szerint az új szervezeti struktúra a hatékonyabb működést és az ügyfelek, valamint a részvényesek számára teremtett érték növelését szolgálja.