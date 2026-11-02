ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.76
usd:
327.04
bux:
0
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi autó, kék villogóval.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Reggel elvették a jogsiját, de még két balesetet okozott aznap Pécsen, végig részegen

Infostart

Három közlekedési balesetben is érintett volt ugyanaz az autós október 25-én Pécsen, ráadásul a rendőrök két alkalommal is pozitív alkoholszondás eredményt mértek nála.

A férfi jogosítványát már az első baleset után visszavonták, ő azonban tovább vezetett, és a nap végére szabálysértési őrizetbe került – írta a bama.hu.

Október 25-én ugyanaz a férfi három különböző közlekedési balesetben is érintett volt. Reggel egy jelzőlámpa pirosra váltott, ezért az előtte haladó autósok megálltak. A férfi azonban nem tartott megfelelő követési távolságot, és nekiütközött az előtte várakozó gépkocsinak. A balesetben anyagi kár keletkezett. A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a balesetet okozó sofőrnél, amely pozitív eredményt mutatott. A férfi azzal magyarázta az eredményt, hogy előző este alkoholt fogyasztott.

A rendőrök intézkedtek a vezetői engedélyének visszavonásáról, és ittas járművezetés miatt feljelentést tettek ellene.

Délelőtt újabb anyagi káros közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre. A bejelentő elmondta, hogy egy másik jármű nekiütközött az autójának, a balesetet okozó sofőr azonban elhagyta a helyszínt.

A károsultnak sikerült megjegyeznie a távozó gépkocsi rendszámát, amely alapján a rendőrök azonosították az autóst. Kiderült, hogy ugyanarról a férfiról van szó, akivel szemben reggel már intézkedtek, és akinek a vezetői engedélyét visszavonták.

A napnak ezzel még nem volt vége. Délután újabb anyagi káros közlekedési baleset történt, amelynek okozójaként ismét ugyanazt a férfit azonosították. A rendőrök ekkor újra alkoholszondát alkalmaztak, amely továbbra is pozitív eredményt mutatott.

A férfit végül engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vették. Emellett az ittas járművezetés miatt is felelősségre vonás vár rá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Reggel elvették a jogsiját, de még két balesetet okozott aznap Pécsen, végig részegen

rendőrség

baleset

pécs

baranya megye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Minden idők legfiatalabb világbajnoka lett Kimi Antonelli
forma–1

Minden idők legfiatalabb világbajnoka lett Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, a Mercedes 20 éves versenyzője behozhatatlan előnyre tett szert négy fordulóval a Forma–1-es idény vége előtt. A mexikói futam dobogóján egy négyszeres (Max Verstappen), egy hétszeres (Lewis Hamilton) és egy újdonsült világbajnok (Kimi Antonelli) állhatott.
VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

A 2022-ben indított teljes körű invázió kezdete óta idén októberben szenvedte el a legnagyobb havi veszteségét az orosz hadsereg az ukrán vezérkar jelentése szerint. Az ukrán védők emellett több területet szabadítottak fel a hónapban, mint amennyit a támadóknak sikerült elfoglalniuk - számolt be a Kyiv Independent. Vlagyimir Putyin a háború folytatásával maga teremti meg egy ellene irányuló puccs feltételeit, de az orosz ellenzék elnyomása és az elit titkosszolgálati ellenőrzése egyelőre megnehezíti a szervezkedést – mondta Ilja Jasin a francia L’Expressnek. A Németországban élő orosz ellenzéki politikus szerint a Kreml vezetője nem pusztán Ukrajna leigázására törekszik, hanem a nemzetközi rendet is át akarja alakítani, ezért egyelőre a háború további eszkalációjára kell készülni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irgalmatlan rossz idővel indul a hét: kemény front csap le az országra - ez sokakat megvisel majd

Irgalmatlan rossz idővel indul a hét: kemény front csap le az országra - ez sokakat megvisel majd

Hétfőn országszerte erősen felhős, borús marad az ég, időnként pedig az eső is elered.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia and Ukraine say emergency alert apps were hit by apparent cyber-attacks

Russia and Ukraine say emergency alert apps were hit by apparent cyber-attacks

The emergencies ministry in Moscow says there was a "massive cyber-attack” while Ukraine says false alerts were sent on its air raid warning app.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 06:48
Tűz ütött ki egy zuglói idősotthonban
2026. november 2. 06:12
Nagy változások két fontos villamosvonalon hétfőtől
×
×