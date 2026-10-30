Magyar Péterről formabontó beszámoló készült

Mint írja: szombaton 10:00 órától formabontó beszámoló egy miniszterelnöki napomról a Fókuszcsoport Youtube csatornáján.
A műsort október 23-án rögzítették.
Mint írja: szombaton 10:00 órától formabontó beszámoló egy miniszterelnöki napomról a Fókuszcsoport Youtube csatornáján.
A műsort október 23-án rögzítették.
Példátlan kozmikus jelenséget tártak fel a csillagászok, miután egy olyan eseményt azonosítottak, amelynek során két, teljesen eltérő típusú gammakitörés következett be mindössze négy perc különbséggel, ráadásul ugyanabból az irányból. A Nature Astronomy című folyóiratban bemutatott felfedezés alapjaiban rengetheti meg az univerzum legnagyobb energiájú robbanásairól alkotott jelenlegi elméleteket, mivel a szakértők egyelőre nem találnak rá megnyugtató magyarázatot - írta meg a ScienceAlert.
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