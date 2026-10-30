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Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péterről formabontó beszámoló készült

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A miniszterelnök egy róla készült műsorra hívja fel a figyelmet közösségi oldalán.

Mint írja: szombaton 10:00 órától formabontó beszámoló egy miniszterelnöki napomról a Fókuszcsoport Youtube csatornáján.

A műsort október 23-án rögzítették.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péterről formabontó beszámoló készült

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