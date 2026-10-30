E.ON Hungária: tudásátadással támogatnak civil szervezeteket

Az E.ON Hungária Csoport 11 évvel ezelőtt indította el a Pro Bono programját, amelynek keretében civil szervezeteknek adnak támogatást, olyan önkéntes munkával, amelynek során a csoport munkavállalói a saját szakterületükön megszerzett tudást és tapasztalatot adják át.

Az E.ON vállalati kommunikációs vezetője elmondta: egy civil szervezet életében a jó ügy a legfontosabb, a munkatársak és az önkéntesek nap mint nap azért dolgoznak, hogy valódi változást érhessenek el egy-egy közösség életében. Ahhoz, hogy ez a hatás hosszú távon is érvényesüljön, nem elég az elkötelezettség, szükség lenne szervezetfejlesztésre, HR és marketing kommunikációs tudásra is, és sokszor éppen ez az, amire a civil szervezeteknél már nem jut erőforrás.

„Így éppen azok a fejlesztések maradnak el, amelyek hatékonyabbá tehetnék a civil szervezeteknek a működését”

– hangsúlyozta Losonczi Gergely.

Kiemelte: „mi erre próbáltunk egy olyan lehetőséget kínálni a civil szervezeteknek, hogy éljenek a mi tapasztalatunkkal, a szakmai tudásunkkal, ezt önkéntesen nyújtjuk a számukra. Pályáznak a Pro Bono programunkra, és igyekszünk támogatást nyújtani azoknak a civil szervezeteknek, amelyek sikerrel jelentkeznek. Az elmúlt 11 évben több mint 150 önkéntes kollégám csaknem 3600 munkaórát fordított arra, hogy több mint 50 civil szervezetet támogasson ebben a programban. A tapasztalatok nagyon pozitívak, azok a szervezetek, amelyek sikerrel pályáztak hozzánk, valódi értéket kaptak.”

A Pro Bono programnak van egy olyan része, amikor a támogatott szervezetek és az őket segítő önkéntesek visszajönnek egy napra az E.ON székházba, és beszámolnak arról, hogy a programban milyen eredményt sikerült megvalósítaniuk.

Losonczi Gergely hangsúlyozta: ez mindig nagyon tanulságos, hiszen gyakran kiderül, hogy sokszor a civil szervezetek jeleznek egy problémát, de azonosítani lehet, hogy nem is igazából abban kellene nekik segítség. Ilyen esetekben jobb irányba tudják terelni az E.ON önkéntes munkatársai ezeket a szervezeteket.

A vállalati kommunikációs vezető szerint

a következő lépcsője az lehet a programnak, hogy tudnak-e más területeken is támogatást nyújtani a szervezeteknek, mint az elmúlt 10 évben.

„Az volt a tapasztalatunk, hogy a civil szervezetek elsősorban HR, szervezetfejlesztés, marketingkommunikációs témákkal kerestek meg minket, viszont egyre nagyobb az érdeklődés például arra, hogy a különböző AI-eszközöket hogyan tudják a mindennapi működésük fejlesztésére használni. Számunkra mindig egy megtiszteltetés, hogy civil szervezetek bíznak bennünk és pályáznak a Pro Bono programra, elhiszik azt, hogy az Eungaria csoportban van olyan szakmai képesség és tudás, ami az ő segítségükre lehet” – tette hozzá.

Az idei támogatottak közül Losonczi Gergely kiemelte az Igazgyöngy Alapítványt. Mint mondta: őket talán nem kell bemutatni, alapvetően mélyszegénységben élő gyermekeket segítenek. Említette a hátrányos helyzetű gyermekek zenei neveléséért dolgozó Szuperár Zeneművészeti Alapítványt is.

„Az Afrika és Európa közötti kapcsolatokat erősítő Afrikáért Alapítványnak is segítettünk, a fiatalok kompetenciafejlesztésével foglalkozó Központi Ifjúsági Egyesület, az Állatmentésért és Felelős Állattartásért Dolgozó Csipet Csapat Kutyamentő Egyesület, valamint a halmozottan hátrányos gyerekeket nevelő családokat támogató Élet Kis Virág Alapítvány is sikerrel pályázott hozzánk. Ahogy ebből a listából is látszik, nagyon sokféle tevékenységgel foglalkozó civil szervezettel sikerül kapcsolatba kerülni" – fogalmazott.

A cikk Gyulai Péter interjúja alapján készült.