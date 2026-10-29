Jóval több pénzt kapnak a magyar rendőrök és katonák, közös bejelentést tett a két miniszter – videó

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójában elhangzott: minden rendvédelmi és honvédelmi dolgozót bántott, hogy az előző kormány döntése nyomán 2012-től a szolgálati nyugdíj után 15 százalék szja-t kellett fizetni, és bérplafont határoztak meg.

Pósfai Gábor szerint ez kettős probléma volt, és most mind a kettőt orvosolni fogják: 2027-ben eltörlik a korábban megállapított bérplafont, amely korlátozta a nyugdíj mellett megszerezhető jövedelmet.

Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette, hogy 2028-tól visszaadják a 15 százaléknyi szja-t is. „A költségvetésben idén és jövőre nem áll rendelkezésre, de 2028-tól kigazdálkodjuk közösen” – mondta a honvédelmi miniszter.

Az intézkedések mind a rendőröket, mind pedig a katonákat érintik.