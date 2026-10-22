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Nyitókép: Józsefvárosi Újság / Facebook

Csökkentik a VIII. kerület vezetőinek fizetését a parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt

Infostart / MTI

Csökkentik a VIII. kerület vezetőinek fizetését takarékoskodási okokból, reagálva a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt várható pénzügyi elvonásra. A három alpolgármester esetében csütörtöki ülésén hozta meg döntését a józsefvárosi képviselő-testület.

A lépést a városvezetés azzal indokolta, hogy a főváros – a kormánnyal a parkolási rendszer átalakítása ügyében kötött megállapodása keretében – „másfél milliárd forintot készül elvonni" a kerülettől.

„A kerület vezetése minden lehetséges eszközzel küzd az ellentételezés nélküli elvonás ellen, ugyanakkor felelős önkormányzatként fel kell készülnünk arra is, ha átmenetileg ennyivel kevesebb pénzből gazdálkodhat a kerület" – fogalmaztak a javaslatban. Azt írták, a vezetés célja, hogy a józsefvárosiak minél kevesebbet érezzenek a kerületet sújtó elvonásokból. A kerület vezetése szerint „politikai és erkölcsi" kötelességük, hogy magán kezdje meg a takarékoskodást.

Az előterjesztést jegyző Pikó András polgármester arról beszélt: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában október elsején született döntés úgy valósítaná meg a parkolási rendszer átalakítását, hogy a kerületek parkolási pénzét elveszik. A kerület „harcol" a pénzéért, a kompenzációért, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy nem járnak sikerrel "átmenetileg" – mondta.

Pikó András közölte: a polgármester, az alpolgármesterek, politikai munkatársak fizetése csökken, a képviselők illetményét pedig a jelenlegi szinten befagyasztják. Továbbá a megfelelő tartalékok képzése érdekében bizonyos beruházásokat leállítanak – mondta.

Mivel a polgármester tiszteletdíja törvényes módon nem csökkenthető, Pikó András vállalja, hogy innentől az illetménye 15 százalékát - a kerületben élő rászorulókat, az egészségügyi, valamint a helyi oktatási és kulturális élet fejlesztését támogató - Karácsony Sándor Közalapítvány számlájára utalja. A polgármester „legközelebbi" munkatársai szintén vállalták, hogy az illetményük tíz százalékát e közalapítvány számára utalják.

A képviselő-testület a három alpolgármester illetményét a polgármester illetményének nyolcvan százalékában állapította meg november elsejétől. Ez eddig kilencven százalékos volt. A döntés a jelenlegi díjazáshoz képest havi több mint egymillió forinttal csökkenti az önkormányzat személyi jellegű kiadásait, beleértve a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adót is - olvasható a most elfogadott előterjesztésben.

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Kezdőlap    Belföld    Csökkentik a VIII. kerület vezetőinek fizetését a parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt

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