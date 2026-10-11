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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a Tisza pécsi kampánytanácsadója

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Tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Brachinger Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának adjunktusa.

A szakember halálhírét Csontos Bence, a Tisza Párt országgyűlési képviselője közölte vasárnap a közösségi oldalán - vette észre az index.hu.

Dr. Brachinger Tamás 2026 májusa óta a Kincses Bácska Tisza Sziget kapcsolattartója volt, korábban pedig moderátorként és politikai tanácsadóként is részt vett a szervezet munkájában.

Csontos Bence bejegyzésében felidézte elhunyt munkatársa szakmai és közösségi tevékenységét, kiemelve oktatói és tanácsadói szerepét, egyúttal részvétét fejezte ki a családnak és a hozzátartozóknak.

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