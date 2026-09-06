Mezőgazdasági munkák okoznak szaghatást Nagykovácsiban és környékén – olvasható a polgármester közösségi oldalán.

A munkát végző társaság tájékoztatása szerint a szervestrágya-kijuttatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) is ellenőrizte, és az eljárás során semmilyen hiányosságot vagy szabálytalanságot nem állapított meg.

A hétvégén szünetel a trágyaszórás, azonban a jövő héten a szomszédos területeken folytatódnak a mezőgazdasági munkálatok, így a szaghatás átmenetileg továbbra is fennmaradhat.

A polgármester a lakosság megértését és türelmét kérte a mindennapi élelmiszer-alapanyagok termeléséhez szükséges talajtápanyag-pótlási munkák miatt.