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A polgármester nyugtatja a helybelieket.
Nyitókép: Kiszelné Mohos Katalin

Iszonyatos szag terjeng Budapest határában

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Erős trágyaszag tapasztalható Nagykovácsiban a környező mezőgazdasági földeken végzett szervestrágya-kijuttatás miatt – tájékoztatta a lakosságot Kiszelné Mohos Katalin polgármester a közösségi oldalán. A településen észlelt kellemetlenség a repce és a búza vetése előtti talaj-előkészítési munkálatokhoz kapcsolódik.

Mezőgazdasági munkák okoznak szaghatást Nagykovácsiban és környékén – olvasható a polgármester közösségi oldalán.

A munkát végző társaság tájékoztatása szerint a szervestrágya-kijuttatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) is ellenőrizte, és az eljárás során semmilyen hiányosságot vagy szabálytalanságot nem állapított meg.

A hétvégén szünetel a trágyaszórás, azonban a jövő héten a szomszédos területeken folytatódnak a mezőgazdasági munkálatok, így a szaghatás átmenetileg továbbra is fennmaradhat.

A polgármester a lakosság megértését és türelmét kérte a mindennapi élelmiszer-alapanyagok termeléséhez szükséges talajtápanyag-pótlási munkák miatt.

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Prőhle Gergely
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