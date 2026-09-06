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Egy nő egy szalaggal ellátott kisebb ajándékdobozt ad át.
Nyitókép: Unsplash

Geiger Tamás: forradalmi változás történt a ChatGPT-n belül, de kinek lesz ez jó?

Infostart / InfoRádió

Hatalmas változás előtt áll a hazai digitális hirdetési piac, ugyanis Magyarországon is elérhetővé váltak a ChatGPT-n belül a cégek online hirdetései. Erről Geiger Tamás, a Jab Jab Online Marketing Digitális Ügynökség operatív vezetője beszélt az InfoRádióban.

Nagyon sokan használják a ChatGPT-t ma már Magyarországon is. Nem csak szakmán belül, hanem teljesen átlag felhasználók is arra, hogy információkat kérjenek. Például arra vonatkozóan, hogyha a közelgő karácsonyra ajándékokat szeretnének a gyerekeknek, akkor hol, milyen típusú ajándékot tudnának megtalálni.

Újdonság a Chatgpt felületén azoknak, akik az ingyenes ChatGPT-t használják, vagy az úgynevezett Go csomagban vannak, hogy megjelenhetnek hirdetések a beszélgetések alján.

A jó hír az ügynökség operatív vezetője szerint az, hogy ez nem egy bomba, nem egy olyan hirdetés, ami odatolakszik, hanem nagyon is kapcsolódni fog ahhoz a beszélgetéshez, amit éppen a ChatGPT-vel teszünk. Tehát ha a karácsonyi ajándékkeresős példánál maradunk, akkor jó eséllyel egy játékkereskedőnek fog megjelenni a megfelelő hirdetése. Ez pedig azt jelenti, hogy további lehetőséget kapunk arra, hogy a válaszunknak megfelelő tartalmakat, termékeket, szolgáltatásokat tudjunk felfedezni a ChatGPT segítségével.

Mindez jelentős változást jelent vajon a reklámpiacon?

Geiger Tamás szerint a ChatGPT hirdetések egy teljesen újfajta célzási lehetőséget és működést hoznak be az online iparba.

„Az, ahogyan a Google rendszerében, a Meta rendszerében elérjük a felhasználókat hirdetőként, jelen pillanatban még teljesen más módszer ahhoz képest, amit a ChatGPT kínál. A ChatGPT-ben, ha mint hirdető próbálok elérni felhasználót, akkor pontosan ugyanúgy egy szöveges kifejtéssel kell nekem leírnom, hogy kiket is szeretnék elérni, mintha effektíve beszélgetnék a ChatGPT-vel erről” – hangsúlyozta a szakember.

Úgy véli: a vásárlók számára ez jó lehet, de ebben nagyon komoly felelőssége lesz továbbra is a hirdetőknek.

Ez mindig is egy kérdezz-felelek játék volt, csak sajnos nem mindig minden hirdető veszi ezt figyelembe

Az operatív vezető kiemelte: mivel ez egy teljesen új felület, a legnagyobb kihívás az, hogy itt a megfelelő üzeneteket kitalálják. Vagyis nagy valószínűséggel azok az üzenetek, amiket hagyományosabb csatornákon közvetítenek, a ChatGPT-hirdetésekben nem lesznek megfelelőek.

„A nehezítés az, hogy hirdetőként nem látjuk, hogy mi volt a föltett kérdés, de azt le tudjuk írni, hogy nagyjából milyen kérdésekre szeretnénk majd megjelenni azzal a válasszal, amit mi produkálunk” – fogalmazott Geiger Tamás.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Geiger Tamás: forradalmi változás történt a ChatGPT-n belül, de kinek lesz ez jó?

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