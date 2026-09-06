Elhunyt a Magyar Rádió legendás rendezője

Mint írták, Vajda István magyartanári diplomájának megszerzése után 1961-ben lépett be a Pannonia Stúdióba, 1969-től dolgozott szinkronrendezőként. Több mint ezer film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte. Nevéhez olyan legendás munkák fűződnek, mint az Édes élet, a Négyszáz csapás, A hetedik pecsét, valamint a Mephisto, a Redl ezredes, a Hanussen és A napfény íze című filmek magyar szinkronja.

Hangrendezőként és zenei alkotótársként vett részt Jankovics Marcell János vitéz című rajzfilmjének elkészítésében, a Fehérlófia zenei aláfestésének kialakításában - általa felépített, egyedi, dinamikus és kifejező elektronikus hang- és zenei világot teremtve. A Fehérlófia 45 év utáni világsikeréhez hozzájárulnak a páratlan effektek, a "leit motívok" matematikai pontosságú ismétlése - írták.

A Magyar Rádió rendezőjeként több mint száznegyven hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített.

"Pedig én jó anya voltam" címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak.

"Halálával a művészvilág egyik meghatározó alakját, kivételes tehetségét és szeretett egyéniségét veszítettük el" - tudatta a család.