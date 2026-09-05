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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

„Lépésről lépésre, forintról forintra” – radikális átalakítást tervez a kormány

Infostart / MTI

A 35 éves autópálya-koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány- és kaszinókoncessziókét – derült ki magyar Péter szombati Facebook-bejegyzéséből.

„Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzzabrálást a dohány- és a kaszinókoncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra” – írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány- és a kaszinó-koncessziók területén „radikális átalakítást tervez a kormány”. Hozzátette: a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni.

„Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól”, ha mindkét esetben a koncessziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is – jelentette ki.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július elején beszélt arról, hogy elkezdték átvilágítani az autópálya-koncessziót, amelynek keretében 24 ezer milliárd forintos szerződést kötött az előző kormány 35 évre Szíjj László és Mészáros Lőrinc magántőkealapjaival. A szerződés átadta csaknem minden magyar autópálya működtetésének és fejlesztésének jogát a koncesszornak.

Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak, ami „brutális, felfoghatatlan” szám – fogalmazott a közlekedési miniszter.

„Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz annak alapján, amit láttunk" – húzta alá.

Emlékeztetett arra is: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat a koncessziós szerződés miatt, mert megkérdőjelezi jogszerűségét.

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