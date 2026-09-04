Torlódás a Balaton felé

A M1-es és M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig, tehát a 30-as km-ig előfordulhat szakaszos torlódás – írja az Útinform.
Itt van Magyar Péter újabb bejelentése a nyugdíjakról
A M1-es és M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig, tehát a 30-as km-ig előfordulhat szakaszos torlódás – írja az Útinform.
Görögország két legnagyobb városa, Athén és Szaloniki közelében, valamint az ország több más pontján is erdőtüzekkel küzdöttek a tűzoltók pénteken, miközben egyes településeken felkészítették a lakosságot az esetleges evakuálásra.
Az Arsenal bár megtízszerezte azt a pénzt, amit hét éve kifizetett Gabriel Martinelliért, a támadósorban most jelentős kérdések merültek fel.
Clancy's lawyer is given an hour to file an emergency appeal after the deadlocked jury failed to reach a verdict on whether she murdered her children.