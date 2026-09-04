ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.03
usd:
311.77
bux:
147747.91
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Closeup of a caucasian adult person pressing on ATM machine keypad number to withdraw cash money.
Nyitókép: PKpix/Getty Images

Elítélték egy idősotthon vezetőjét, aki egy elhunyt bankkártyáját használta

Infostart / MTI

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kállói idősotthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bankszámlájáról – közölte a Budapest Környéki Törvényszék a honlapján csütörtökön.

A vádlott egy kállói idősotthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó, 2024. április 1-jén elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen 1,3 millió forint kárt okozott.

A Gödöllői Járásbíróság szerdán kihirdetett elsőfokú ítéletében információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, és ezért őt 8 hónap – 1 év 4 hónapra felfüggesztett – börtönre, valamint 325 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, továbbá két és fél évre eltiltotta bármely olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amelynek keretében szociális gondozott felügyeletét, gyógykezelését végezné, vele hatalmi viszonyban állna.

Az ügyész a jogorvoslatra 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn, míg a vádlott enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elítélték egy idősotthon vezetőjét, aki egy elhunyt bankkártyáját használta

bankkártya

jogosulatlan

idősotthon

pénzfelvétel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Felülvizsgálja a kormány a büntetőeljárások elhúzódásának okait. A miniszterelnök szerint a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, ami rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora az InfoRádióban azt mondta: nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedően hosszúak a magyar perek, de lehetne gyorsítani rajtuk.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felpörög a diplomácia Moszkvában és Kijevben, Trump követeli vissza a pénzét - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Felpörög a diplomácia Moszkvában és Kijevben, Trump követeli vissza a pénzét - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy a közeljövőben amerikai tárgyalóküldöttség látogat Kijevbe és Moszkvába az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések részeként. "A következő napokban várjuk őket, ez rendkívül fontos" - tette hozzá az ukrán elnök. Donald Trump amerikai elnök közben "némileg megkésve" kártérítést követel az Ukrajnának nyújtott támogatásért. Szerinte az európai országoknak vissza kellene fizetni azt a "több százmilliárd dollárt", amit "ingyen kapott" Ukrajna és a NATO. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az orosz-ukrán fronton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a hetedik osztályos diákok szülei arról, hogy igénylik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni védőoltást.

BBC
Business Sport Travel Science
Lindsay Clancy murder case ends without verdict as judge declares a mistrial

Lindsay Clancy murder case ends without verdict as judge declares a mistrial

After days of deliberations, the jury fails to reach a unanimous verdict on whether the US mother murdered her three young children in 2023.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 21:09
Nagy a torlódás este is a Balaton felé, baleset az M7-esen
2026. szeptember 4. 20:33
Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe: ezek a legfontosabb változások
×
×