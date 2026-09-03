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Intenzív eső hullik egy tálra, amely almát és szőlőt tartalmaz.
Nyitókép: Pixabay

Marad a nyár, de jönnek majd esők: mutatjuk a csapadék útját

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Az anticiklon peremén időszakosan nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk, mely leginkább átmeneti felhőzet-növekedést okoz, csapadék csak kevés helyen lehet. Szombaton lesz némi változás, esők is lesznek.

Csütörtök reggel északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben kelet, délkelet felé átvonul, legkevésbé a déli, délnyugati megyéket érinti, de délután oda is érkeznek jórészt magasszintű felhők.

Csütörtökön többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belterületein számíthatunk.

A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön zömmel 26 és 31 fok között valószínű.

Pénteken hidegfront érkezik majd, amely túl nagy lehűlést nem eredményez majd, ám az ország északi tájaira hozhat esőt.

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Kezdőlap    Belföld    Marad a nyár, de jönnek majd esők: mutatjuk a csapadék útját

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