Marad a nyár, de jönnek majd esők: mutatjuk a csapadék útját

Csütörtök reggel északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben kelet, délkelet felé átvonul, legkevésbé a déli, délnyugati megyéket érinti, de délután oda is érkeznek jórészt magasszintű felhők.

Csütörtökön többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belterületein számíthatunk.

A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön zömmel 26 és 31 fok között valószínű.

Pénteken hidegfront érkezik majd, amely túl nagy lehűlést nem eredményez majd, ám az ország északi tájaira hozhat esőt.