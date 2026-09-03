Kiderült, meddig maradnak a katonák a paksi építkezésen

A miniszter videójában arról beszélt, a vízüggyel és katasztrófavédelemmel közösen, a nukleáris- és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített védmű stabil, a kövek a helyükön vannak. Jelezte: az alaptalan híresztelésekkel és a kétkedőkkel szemben ez a tény magáért beszél.

Közölte: a jelenlegi tervek szerint katonák jövő péntekig a helyszínen maradnak, és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve, hogy a Dunaszentbenedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt szombaton 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, a paksi erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméter bedolgozása a stabilizálás, a hosszú távú megoldás érdekében.