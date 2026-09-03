Betonhídnak hajtott az ittas vezető Eger közelében, kigyulladt az autó

A vád szerint a férfi 2026 áprilisában, az esti órákban ittasan közlekedett autójával egy Eger közeli településen, amikor egy balra ívelő kanyarban – az ittasságából eredő figyelmetlensége miatt – letért az úttestről.

Az autó egy betonhídnak ütközött, aminek következtében kigyulladt – olvasható a Heves Vármegyei Főügyészség közleményében.

A balesetben a sofőr megsérült, rajta kívül más személy nem utazott a járműben.

A járási ügyészség vádiratában ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a büntetlen előéletű vádlottal szemben.

A járásbíróság az ügyészségi indítvánnyal egyező döntést hozott.

Nyitókép: a helyszíni szemlén készült képen a megrongálódott autó látható.