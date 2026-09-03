Az árvízre készülnek a Tiszán az aszály és a vízhiány ellenére

Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a szárazsággal és alacsony vízállásokkal jellemezhető időszakban árvízvédelemről esik szó. Akárhogy is, a vízügy most emiatt zár le egy jászkunsági gátszakaszt – írja a szoljon.hu.

Árvízről ugyan egyelőre nincs szó, fontos, hogy a vízügyi védekezés ne csak akkor kezdődjön, amikor már megérkezik az árhullám. A töltések állapotának helyreállítása és karbantartása folyamatos feladat, hogy szükség esetén megfelelően elláthassák védelmi szerepüket.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) tájékoztatása szerint a Tisza bal partján, a 94+980 töltéskilométernél található tiszapüspöki Tárházi rámpa, az úgynevezett „strandlejáró”, és a 97+830 töltéskilométernél fekvő Óballai gátőrtelep közötti szakaszt lezárták.

A mintegy 2,8 kilométer hosszú gátszakaszon árvízvédelmi helyreállítási munkákat végeznek, ezért a közlekedés a munkálatok idején szünetel.

A lezárás előreláthatólag október 10-ig marad érvényben. A vízügyi igazgatóság arra kéri a gáton közlekedőket, hogy a korlátozást tartsák be, és a munkavégzés idején ne használják a lezárt szakaszt.