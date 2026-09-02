Itt az időpont, megnyitják a kórházak fertőzési adatait a nyilvánosság előtt

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a szerdai háttérbeszélgetésen azt monda, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket.

Az első etapban az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és járványok, valamint az úgynevezett európai pontprevalencia-vizsgálat hazai adatai válnak nyilvánossá.

A szakember megerősítette: az adatok közlésével kiemelten nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta „rangsor” felállítása a cél, hanem az, hogy a kórházi fertőzéseket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot, és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések.

„Nem szeretnénk, ha rangsorok képződnének, nem szeretnénk, hogy a kórházakba és az ellátórendszerbe vetett bizalom csökkenne”

– fogalmazott, hozzátéve: „egy fejlődő, tanuló rendszert szeretnénk”.

Kitért arra, hogy az adatközlést komoly kommunikációs kampány előzte meg azért, hogy az adatokból mindenki a megfelelő következtetést tudja levonni. Jelezte, az aktív fekvőbeteg-ellátó intézményeknek is bemutatták a felületet.

Az országos tisztifőorvos kitért arra, hogy egy adott intézmény fertőzési mutatóit jelentősen befolyásolja az intézmény profilja, az ellátott betegek egészségi állapota, az ellátás összetettsége, valamint az is, hogy milyen intenzitással történik a fertőzések felderítése és mikrobiológiai igazolása. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan indikátorok is megjelennek az adatbázisban, amelyek segítik az adatok helyes értelmezését – tudatta.

A nyilvánosságra kerülő adatok a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt kialakított adatbázisára épülnek. Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása egységes definíciók és validált surveillance-módszertan alapján történik. A módszertan egyik legfontosabb alapelve, hogy az intézményi adatok önmagukban nem alkalmasak a kórházak egyszerű rangsorolására vagy összehasonlítására.

Az adatközlés egy új, interaktív felületen, úgynevezett dashboardon keresztül valósul meg. A felületen kiválasztható az országos adaton túl az adott intézmény és az év, majd „kártyákon”, „csempéken” és grafikonokon jelennek meg az adott kórház adatai (betegellátási, fertőzési) ötéves idősorokban. Az egyes adatokhoz, adatsorokhoz infoboxokat, fogalom-meghatározást is fűztek a készítők.

Az adatokat évente frissítik és letölthető adatbázis formájában is hozzáférhetők lesznek.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések közé tartoznak többek között a műtéti sebfertőzések, a katéterezéssel összefüggő húgyúti fertőzések, a centrális vénás katéterhez köthető véráramfertőzések, a lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladások, valamint a Clostridioides difficile baktérium által okozott fertőzések.