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Nyitókép: Pixabay

Hét gyereket is elvittek a mentők a budapesti társasháztűz után

Infostart / MTI
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Tűz ütött ki egy négyszintes társasházban a főváros XVIII. kerületében szerdán kora este. Az MTI úgy értesült, hogy a helyszínről 10 embert, köztük 7 gyereket szállítottak kórházba a mentők.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte: a lángok egy Ráday Gedeon utcai házban csaptak fel, az egyik földszinti lakás teljes terjedelmében égett.

Az épületben található 32 lakásból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a ház kiszellőztetéséig a lakók nem térhetnek vissza a lakásukba – tette hozzá.

A szóvivő azt mondta, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók és a FOKA Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Közhasznú Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg a felcsapó lángokat, majd kezdték meg az utómunkálatokat.

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budapest

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